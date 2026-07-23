Dupla impensada en Miami: Casemiro será compañero de Messi

El mercado de fichajes volvió a sacudir el fútbol internacional con una incorporación de alto impacto. Casemiro continuará su carrera en el Inter Miami, donde compartirá vestuario con Lionel Messi, dejando atrás una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial para iniciar una nueva etapa como compañeros de equipo.

El volante brasileño llega al conjunto estadounidense tras una exitosa trayectoria en Europa, donde conquistó múltiples títulos con el Real Madrid y posteriormente sumó nuevos éxitos durante su paso por el Manchester United. Su incorporación refuerza el proyecto deportivo del Inter Miami, que continúa apostando por futbolistas de experiencia y jerarquía internacional.

Durante más de una década, Casemiro fue uno de los protagonistas de los clásicos entre Real Madrid y Barcelona. Como eje del mediocampo merengue, tuvo la misión de frenar en innumerables ocasiones a Lionel Messi, protagonizando duelos que marcaron una época en el fútbol español. Ahora, ambos dejarán atrás esa rivalidad para perseguir un mismo objetivo con la camiseta del club estadounidense.

El brasileño aterriza en la MLS con un palmarés que lo ubica entre los mediocampistas más exitosos del fútbol moderno. A lo largo de su carrera conquistó cinco títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, tres Ligas españolas, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, una Copa América con la selección de Brasil, además de una FA Cup, una Carabao Cup y otros títulos nacionales e internacionales.

Con la llegada de Casemiro, Inter Miami continúa reforzando un plantel que ya cuenta con figuras de renombre mundial y mantiene la ambición de competir por los principales títulos de la MLS y los torneos internacionales.

A sus 34 años, el brasileño afronta un nuevo desafío en el fútbol estadounidense, donde aportará liderazgo, experiencia y equilibrio en la mitad de la cancha. Su presencia, junto a Lionel Messi, representa una de las sociedades más llamativas del fútbol actual y una imagen que durante años parecía imposible: dos históricos rivales del clásico español defendiendo ahora los mismos colores en busca de nuevos éxitos con el Inter Miami.

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