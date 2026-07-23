¿Qué necesita Bolívar para ganarle a Gremio? Lo explica Ariel Juárez

Bolívar afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de la temporada cuando reciba a Gremio de Porto Alegre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. En la previa del compromiso, el exfutbolista de la Academia, Ariel Juárez, analizó el presente del conjunto paceño y señaló que la ilusión de la hinchada está puesta en lograr un resultado que acerque al equipo a los octavos de final.

En una entrevista con Red Uno de Bolivia, durante el programa El Mañanero, Juárez aseguró que existe una gran expectativa en La Paz por el encuentro y resaltó que, pese a que Gremio no llega con todas sus figuras, continúa siendo un rival de jerarquía y con experiencia internacional.

El exdefensor consideró que uno de los factores que puede influir en el desarrollo del partido es la falta de continuidad competitiva de Bolívar. Explicó que el equipo celeste recién disputó dos encuentros oficiales tras el receso provocado por el Mundial, mientras que el conjunto brasileño llega con mayor ritmo de competencia por su participación en el Brasileirao.

"El rodaje siempre es importante. No es lo mismo entrenar que competir y eso puede sentirse durante el partido. Sin embargo, Bolívar tiene jugadores con experiencia y sabe cómo afrontar este tipo de torneos", sostuvo Juárez.

A pesar de ello, el exjugador confía en que la Academia pueda hacerse fuerte en condición de local. Señaló que el objetivo será obtener una victoria y, de ser posible, construir una diferencia en el marcador para llegar con mayores posibilidades al compromiso de vuelta en Brasil.

Respecto a la posible formación, Bolívar alinearía a Carlos Lampe en el arco; Jesús Sagredo, José Sagredo, Xavier Arreaga y Echevarría en defensa; Leonel Justiniano, Robson Matheus, Ervin Vaca, Dairon Asprilla y Patricio Rodríguez en el mediocampo; mientras que Martín Cauteruccio comandaría el ataque.

Juárez destacó el equilibrio que busca el equipo dirigido por Flavio Robatto y elogió la solidez defensiva que pueden aportar Arreaga y Echevarría, además del peso ofensivo de jugadores como Cauteruccio, Patricio Rodríguez y Dairon Asprilla.

Bolívar recibirá a Gremio este jueves desde las 18:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz, en el primer capítulo de una serie que definirá uno de los boletos a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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