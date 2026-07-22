Chiqui Tapia: AFA desmiente citación e incautación de celulares en EEUU

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó las versiones periodísticas que afirmaban que su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino habían sido citados por la Justicia de Estados Unidos y que, además, les habían incautado sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

A través de un comunicado oficial, la entidad aclaró que "el documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino".

La AFA explicó que la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, a quien se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y presentar, de manera eventual, documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la Asociación.

En ese sentido, el organismo fue enfático al señalar que "es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico".

Asimismo, precisó que "el documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad".

Las aclaraciones surgieron luego de que diversos medios informaran sobre un supuesto operativo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en el que agentes del FBI habrían solicitado los teléfonos de Tapia y otros dirigentes en el marco de una investigación sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA.

Finalmente, la Asociación sostuvo que "la difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones", por lo que exhortó a los medios de comunicación a verificar la información antes de publicarla y advirtió que se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa.

Comunicado de la AFA.

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