Hinchas exigen repetir la final entre Argentina - España: ya hay 61.500 firmas

La polémica por la final del Mundial 2026 continúa. Una aficionada argentina puso en marcha una campaña de recolección de firmas para solicitar a la FIFA la repetición del partido que España ganó por 1-0 a Argentina, y la iniciativa ya superó las 61.500 adhesiones en la plataforma Change.org.

La petición fue creada por Gisela Sánchez, quien cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić durante el encuentro disputado el pasado domingo. En el texto, la promotora sostiene que hubo decisiones arbitrales que influyeron en el desarrollo del partido y solicita que el máximo organismo del fútbol mundial revise lo ocurrido.

No obstante, la campaña expone supuestas irregularidades en el arbitraje sin presentar pruebas que respalden esas afirmaciones.

La iniciativa se suma a otras protestas digitales surgidas durante el Mundial 2026. Días antes, en Francia, otra campaña en línea superó las 82.000 firmas para pedir la repetición de la semifinal frente a España, al considerar que hubo una acción previa al penal que abrió el marcador.

Pese a la derrota en la final, la Selección Argentina recibió un multitudinario respaldo de sus aficionados. Tras el pitazo final, miles de personas salieron a las calles en distintos puntos del país para agradecer el esfuerzo del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que quedó a las puertas de conquistar el bicampeonato mundial luego de caer en la prórroga por un gol de Ferran Torres.

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