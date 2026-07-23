Guabirá apunta alto en la Copa Paceña, pero Rafael Paz alerta por el desgaste físico

Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Paceña, el presidente de Guabirá, Rafael Paz, manifestó su confianza en que el conjunto azucarero pueda avanzar a la siguiente instancia del certamen, aunque también advirtió sobre las dificultades que representará el exigente calendario de competencia.

El dirigente destacó el trabajo que viene realizando el club y se mostró optimista respecto al rendimiento del equipo en el Grupo C, donde enfrentará a Oriente Petrolero, The Strongest y FC Universitario de Vinto.

"Es lindo. Yo tengo la confianza de que vamos a clasificar entre los dos primeros. Tenemos un buen técnico y un buen plantel; así se armó desde el comienzo del campeonato", afirmó Paz.

Sin embargo, el presidente de Guabirá señaló que la reprogramación del calendario, tras los 52 días de paralización del fútbol boliviano, provocará una intensa seguidilla de encuentros que podría afectar el desempeño de varios equipos.

En ese sentido, consideró que los clubes de Santa Cruz serán los más perjudicados debido a los constantes desplazamientos que deberán realizar para disputar partidos en ciudades con diferentes condiciones geográficas.

"Lastimosamente, los equipos más perjudicados son los cruceños por el tema de bajar y subir. En tres días un jugador no se recupera satisfactoriamente después de jugar en Santa Cruz y luego viajar a otras ciudades", sostuvo.

Guabirá iniciará su participación en la Copa Paceña con el objetivo de ubicarse entre los dos primeros de su grupo y asegurar el pase directo a la siguiente fase de un torneo que otorgará plazas para competiciones internacionales.

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