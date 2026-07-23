The Strongest se queda sin DT: Sixto Vizuete renunció al cargo

The Strongest sufrió un cambio inesperado en la conducción técnica a pocos días de un nuevo compromiso por el campeonato boliviano. El entrenador ecuatoriano Sixto Vizuete presentó su renuncia y este viernes se despidió del primer plantel atigrado, poniendo fin a su etapa al mando del conjunto paceño.

Hasta el momento, la dirigencia aurinegra no ha emitido un comunicado oficial explicando las razones de la salida del estratega, aunque se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre la decisión.

Con la vacante en el banquillo, comenzaron a surgir nombres para reemplazar a Vizuete. Uno de los principales candidatos es Carlos Antonio Zago, extécnico de Bolívar y de la Selección Boliviana, quien podría asumir el desafío de dirigir al Tigre en lo que resta de la temporada.

La salida de Vizuete se produce en un momento clave para The Strongest, que deberá afrontar este domingo un exigente compromiso frente a Blooming, desde las 15:00, en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, por una nueva fecha del torneo de la División Profesional.

Mientras la dirigencia trabaja en definir al nuevo entrenador, el equipo deberá enfocarse en mantener el rendimiento deportivo y preparar un partido que puede ser determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

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