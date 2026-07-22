Oriente Petrolero entrenó con sus ocho refuerzos en Sporting Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas en Santa Cruz obligaron a Oriente Petrolero a modificar su planificación de entrenamientos. El plantel no pudo trabajar en el complejo de San Antonio y trasladó su práctica a las instalaciones de Sporting Santa Cruz, donde continuó con la preparación para el compromiso del fin de semana frente a Independiente Petrolero.

El conjunto refinero aprovechó la infraestructura del complejo deportivo para desarrollar la sesión de este miércoles, en la que también participaron los ocho refuerzos incorporados recientemente para afrontar la segunda parte de la temporada.

El director técnico Gustavo Florentín destacó las condiciones del lugar y valoró contar con un escenario adecuado para entrenar, especialmente en medio de las persistentes lluvias.

“Estamos conociendo el complejo y está muy lindo. Me comentaron que es una de las mejores canchas de Santa Cruz y que próximamente inaugurarán otra con césped natural, algo que siempre beneficia a los jugadores. Si continúa lloviendo, aquí tenemos toda la infraestructura necesaria y eso lo valoramos mucho”, expresó el entrenador.

La lluvia no impidió que el equipo realizara trabajo de campo, ya que la práctica se desarrolló en una de las canchas sintéticas del complejo. Allí comenzaron a integrarse al grupo los nuevos fichajes: Máximo Mamani, Pedro Siles, Luis Gerardo Sabja, Julio Herrera, Dieguito Rodríguez, Nahuel Roldán, Octavio Perdomo y Francisco López.

Sobre la adaptación de los recientes incorporados, Florentín explicó que el objetivo es ponerlos cuanto antes al mismo nivel físico y futbolístico del resto del plantel.

“Ellos ya están trabajando con nosotros. Ahora debemos ponerlos a punto porque no es lo mismo entrenar de manera individual que hacerlo con el grupo. Esperamos que lleguen al ritmo que pretendemos para que puedan aportar al equipo”, señaló.

Foto: Red Uno de Bolivia.

Oriente Petrolero continuará con su preparación durante los próximos días antes de viajar a Sucre, donde este sábado enfrentará a Independiente Petrolero con la intención de comenzar la segunda parte del campeonato con un resultado positivo.

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