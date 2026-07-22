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Lampe revela la clave para vencer a Gremio en La Paz: “Que sientan la altura”

Los referentes de la Academia destacaron el poderío económico del conjunto brasileño, pero confían en que la altura y la concentración serán claves para buscar la clasificación en la Copa Sudamericana. 

Martin Suarez Vargas

22/07/2026 14:36

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Carlos Lampe, arquero de Bolívar. Foto: redes sociales del jugador (Facebook).
La Paz, Bolívar.

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Bolívar afina los últimos detalles para uno de sus retos más importantes del semestre. La Academia recibirá este jueves a Gremio de Porto Alegre por los playoffs de la Copa Sudamericana, y dos de sus referentes, Carlos Lampe y Patricio Rodríguez, analizaron el complicado duelo ante el conjunto brasileño.

El arquero nacional destacó que el equipo paceño tiene las condiciones para competir contra clubes de Brasil, pese a la diferencia económica entre ambas instituciones. Según explicó, la superioridad en presupuesto no siempre define una llave internacional.

Bolívar es uno de los pocos equipos que puede eliminar a equipos brasileños. Sabemos el poderío económico que tiene Gremio y los jugadores que trae, pero estos partidos muchas veces se definen por pequeños detalles”, señaló Lampe.

El guardameta también resaltó la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos y aprovechar una de las principales ventajas del cuadro celeste: jugar en la altura de La Paz.

“Tenemos que estar atentos, enfocados y concentrados. Hay que hacer que el rival sienta la altura; si ellos empiezan a manejar la pelota con comodidad, no van a sentir ningún efecto”, afirmó.

Por su parte, Patricio Rodríguez habló sobre el proceso de adaptación que atraviesa el plantel, especialmente con la llegada de nuevos jugadores y el cambio de exigencia que representa disputar un torneo internacional.

El atacante explicó que jugar en La Paz requiere un periodo de preparación y adaptación, tanto para los futbolistas como para el cuerpo técnico.

“Todo tiene un tiempo de adaptación, para el cuerpo técnico y para los chicos que llegaron. La Paz no es un lugar fácil para acostumbrarse a jugar. No tuvimos todos los partidos necesarios para adaptarnos, pero lo vamos a hacer de la mejor manera”, expresó.

Rodríguez también aseguró que trabaja intensamente para llegar en óptimas condiciones al encuentro frente al conjunto brasileño.

Bolívar y Gremio se medirán este jueves desde las 18:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz, en un duelo donde la Academia buscará aprovechar su localía y la altura para tomar ventaja en la serie rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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