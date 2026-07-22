¿Por qué Jair Torrico dejó Universitario? El lateral lo explicó todo

Aurora suma una cara conocida para encarar la segunda parte del campeonato. El lateral Jair Torrico fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Equipo del Pueblo, luego de poner fin a su vínculo con Universitario de Vinto.

El experimentado futbolista explicó que su salida del club valluno se produjo de manera consensuada, tras mantener conversaciones con la dirigencia, lo que permitió cerrar su etapa sin inconvenientes.

“Cuando uno está bien puede rendir en la cancha. Hablé con los dirigentes de la U de Vinto, con el presidente, y me entendieron. Todo quedó en buenos términos y por eso estoy acá”, manifestó Torrico durante su presentación.

El defensor señaló que regresar a Aurora representa una decisión importante para su carrera y destacó que el club reúne las condiciones necesarias para que pueda mostrar su mejor versión en el torneo.

“Es una buena elección la que tomé”, afirmó el futbolista, quien ya conoce la institución y espera convertirse nuevamente en una pieza importante dentro del plantel.

Con el retorno de Torrico, Aurora incorpora experiencia a su defensa con el objetivo de fortalecer el equipo para lo que resta de la temporada y luchar por sus metas en el campeonato de la División Profesional.

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