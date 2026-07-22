Gremio, entre la Copa y el descenso: así llega al duelo con Bolívar

Gremio de Porto Alegre ya prepara su viaje a Bolivia para enfrentar a Bolívar por los playoffs de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño llegará este miércoles a Santa Cruz y posteriormente se trasladará a La Paz para afrontar el compromiso programado para este jueves desde las 18:00 en el estadio Hernando Siles.

El equipo dirigido por el cuadro brasileño llega a esta instancia luego de finalizar en el segundo lugar de su grupo en la Copa Sudamericana, donde acumuló 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y una derrota, quedando por detrás de Montevideo City Torque.

A nivel internacional, Gremio cuenta con una historia importante. El club brasileño conquistó en tres oportunidades la Copa Libertadores, siendo su último título en 2017. Además, tuvo siete participaciones en la Copa Sudamericana, aunque nunca logró superar la fase de octavos de final en este certamen.

Sin embargo, el presente del conjunto de Porto Alegre no es el esperado. En el Brasileirao, el equipo atraviesa una situación complicada y pelea en la parte baja de la tabla. Actualmente ocupa el puesto 16 con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y ocho derrotas, apenas por encima de los equipos comprometidos con el descenso.

En medio de este panorama, desde Brasil surgieron cuestionamientos sobre la importancia que debería darle Gremio al torneo internacional. Un periodista especializado en la actualidad del club señaló que el equipo debería concentrar sus esfuerzos en el campeonato brasileño.

“Para mí, Gremio debería priorizar el Brasileirao. No quiero avanzar en la Sudamericana y terminar descendiendo. La gente se da cuenta de eso”, expresó el comunicador, quien considera que el objetivo principal debe ser alejarse de la zona complicada.

El duelo ante Bolívar será una prueba exigente para un Gremio que busca recuperar confianza, mientras que el conjunto paceño intentará aprovechar la localía y la altura para sacar ventaja en la serie rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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