¡Escándalo! Justicia de EE. UU. retiene teléfonos de 'Chiqui' Tapia, reportan medios

Según información difundida por medios argentinos, entre ellos Infobae, la Justicia de Estados Unidos realizó un procedimiento que involucró al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, y a otros dirigentes de la institución antes del regreso de la delegación argentina tras su participación en el Mundial 2026.

De acuerdo con el reporte, agentes del FBI habrían interceptado a Tapia en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, donde le solicitaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. La medida también habría alcanzado a integrantes de la comitiva que viajaba rumbo a Buenos Aires.

La investigación estaría relacionada con el manejo de contratos comerciales internacionales de la AFA y con una estructura utilizada para administrar acuerdos de patrocinio, derechos televisivos, amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina.

Dentro del expediente aparece la empresa Tourprodenter LLC, registrada en Estados Unidos y vinculada a la gestión de operaciones comerciales de la entidad. Las autoridades estadounidenses buscan analizar movimientos financieros, transferencias y documentación relacionada con estos acuerdos.

Además de Tapia, también serían parte de la investigación otros nombres vinculados a la dirigencia y al área comercial de la AFA, entre ellos Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

Según lo trascendido, el presidente de la AFA fue citado a declarar ante la Justicia estadounidense y deberá aportar información relacionada con la estructura comercial bajo análisis. Los investigadores buscan reconstruir el recorrido de distintos fondos y determinar si existieron irregularidades bajo la legislación de Estados Unidos.

Hasta el momento, la pesquisa se encuentra en una etapa de recopilación de información y no implica una acusación penal formal contra los dirigentes mencionados. Las autoridades continúan revisando documentos, registros bancarios y comunicaciones digitales que podrían aportar nuevos elementos al caso.

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