Hoy en la Copa Sudamericana: 3 partidos clave y a qué hora son

La Copa Sudamericana continúa este miércoles con la disputa de tres partidos correspondientes a los playoffs, instancia que definirá a los equipos que avanzarán a los octavos de final del certamen continental. Tras el inicio de esta fase el martes, la competencia vuelve con enfrentamientos que prometen intensidad y buen fútbol.

La jornada comenzará a las 18:00 (hora de Bolivia) con el duelo entre Independiente Medellín y Vasco da Gama. El conjunto colombiano afronta este compromiso con la intención de hacerse fuerte en condición de local y sacar una diferencia que le permita viajar con mayor tranquilidad al partido de vuelta. Enfrente estará un Vasco da Gama que atraviesa un buen momento, respaldado por una plantilla con experiencia y el objetivo de llevarse un resultado positivo desde Medellín.

A las 20:30 (hora de Bolivia) será el turno de Lanús y Cienciano. El equipo argentino llega con la fortaleza que suele mostrar en su estadio y buscará imponer condiciones desde el primer minuto. Por su parte, el conjunto peruano intentará repetir actuaciones destacadas a nivel internacional y sorprender como visitante para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

En el mismo horario, Sporting Cristal recibirá a RB Bragantino en Lima. El cuadro peruano confía en el respaldo de su afición para comenzar la serie con una victoria, mientras que el elenco brasileño llega como uno de los equipos más competitivos del torneo y espera demostrar su poderío ofensivo para regresar a casa con ventaja.

Los tres compromisos marcarán un nuevo capítulo de la Copa Sudamericana, donde cada resultado puede ser determinante en la lucha por un boleto a los octavos de final. Con series abiertas y equipos de tradición en el continente, la jornada promete emociones de principio a fin.

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