Guillermo Viscarra atraviesa un nuevo capítulo en su carrera. El arquero boliviano dejó de pertenecer a Alianza Lima y ahora analiza las opciones que tiene sobre la mesa para definir dónde continuará su trayectoria.

Tras su salida del conjunto peruano, el portero de 33 años se encuentra en el mercado y varios escenarios aparecen como posibles destinos, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre un nuevo club.

Viscarra cuenta con una importante experiencia internacional y es uno de los arqueros habituales de la selección boliviana. A lo largo de su carrera defendió camisetas de clubes como Oriente Petrolero, Bolívar, The Strongest y equipos del exterior, además de tener participación en Eliminatorias y torneos internacionales con la Verde.

Su rendimiento con la selección y su recorrido en el fútbol sudamericano lo convierten en una opción atractiva para equipos que buscan reforzar su arco para la segunda parte de la temporada.

Entre las posibilidades que podrían aparecer está un regreso al fútbol boliviano, donde dejó una buena imagen en diferentes etapas, o la continuidad en el extranjero, donde ya tuvo experiencias en Perú y otros mercados de la región.

Mientras espera definir su futuro, Viscarra continúa entrenándose y a la expectativa de una propuesta que le permita mantenerse competitivo y llegar en buenas condiciones a los próximos desafíos de la selección boliviana.

El arquero deberá tomar una decisión en los próximos días, en un mercado donde varios clubes comienzan a mover sus piezas y buscan jugadores con experiencia para afrontar sus objetivos deportivos.

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