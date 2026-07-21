Emiliano “Dibu” Martínez rompió el silencio después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y dejó una frase que generó preocupación entre los hinchas.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, el arquero recordó que soñaba con levantar nuevamente la Copa del Mundo y llevarla de regreso a su país. Sin embargo, el desenlace del torneo lo llevó a replantearse su futuro con la camiseta albiceleste.

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

Sus palabras no representan todavía un anuncio oficial de retiro, pero abren por primera vez una duda concreta sobre la continuidad de una de las figuras más importantes del ciclo de Lionel Scaloni.

“El dolor es difícil de explicar”

Dibu Martínez confesó que afrontó el Mundial con la ilusión de repetir la histórica conquista de Catar 2022.

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El arquero imaginaba regresar a Argentina con el trofeo y convertirse nuevamente en campeón. Tras la caída por 1-0 frente a España, admitió que atraviesa un momento de tristeza y reflexión.

Martínez también pidió disculpas y aseguró que entregó todo lo que tenía para ayudar a sus compañeros y representar a su país.

“Lo siento mucho. Realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

El guardameta fue una de las principales figuras argentinas en la final y realizó once atajadas antes del gol español durante la prórroga.

¿Retiro definitivo o una decisión tomada desde el dolor?

Por el momento, el futbolista no comunicó formalmente que abandonará la Selección. Su mensaje refleja que necesita tiempo para procesar la derrota y decidir si todavía tiene fuerzas para iniciar una nueva etapa.

La frase “dar un paso al costado” puede referirse a una despedida definitiva, aunque también podría tratarse de una reacción emocional inmediatamente posterior a una final perdida.

Con 33 años, Martínez continúa siendo uno de los referentes del plantel y una pieza central de la generación que conquistó el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima.

De Paul respondió a las críticas

Rodrigo De Paul también utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre la derrota y cuestionar a quienes, según él, esperaban una caída argentina.

El mediocampista criticó las “conspiraciones infundadas” que circularon durante el torneo y afirmó que las críticas reforzaron el vínculo entre el plantel y los hinchas. También reconoció que le dolerá durante mucho tiempo no haber llevado nuevamente la Copa a Argentina.

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De Paul cerró su publicación destacando que, pese al resultado, se siente más orgulloso que nunca de representar al país.

Messi también expresó su dolor

Lionel Messi publicó otro mensaje después de la final y aseguró que la derrota dejó una herida difícil de cerrar.

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El capitán valoró que Argentina alcanzara dos finales mundialistas consecutivas, agradeció el apoyo de los hinchas y felicitó a España por el campeonato. Sin embargo, no dio una definición concreta sobre su futuro en la Selección.

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