Detectan la primera atmósfera en un planeta rocoso de una zona habitable

Un equipo internacional de astrónomos detectó helio escapando de la atmósfera de LHS 1140 b, un exoplaneta templado que orbita dentro de la zona habitable de una pequeña estrella roja. Según los autores, se trata de la primera evidencia sólida de una atmósfera alrededor de un planeta rocoso situado en la zona habitable de otra estrella.

El hallazgo no significa que se haya encontrado vida ni una segunda Tierra. Sin embargo, demuestra que un planeta pequeño, sometido durante miles de millones de años a la radiación de su estrella, todavía puede conservar gases a su alrededor.

Un mundo ubicado a 48 años luz

LHS 1140 b se encuentra aproximadamente a 48 años luz de la Tierra y gira alrededor de una estrella enana roja mucho más pequeña y fría que el Sol.

El planeta tiene cerca de 1,7 veces el radio terrestre y unas 5,6 veces su masa. Estudios anteriores plantearon que podría tratarse de un mundo rico en agua, posiblemente cubierto por hielo y con un océano líquido en determinadas regiones, o conservar una composición intermedia entre una supertierra y un pequeño planeta gaseoso.

Su ubicación dentro de la denominada zona habitable significa que recibe una cantidad de energía compatible, en determinadas condiciones atmosféricas, con la posible presencia de agua líquida.

Esto no garantiza que el planeta sea habitable. La temperatura real, la presión, la composición atmosférica y la actividad de su estrella son factores decisivos que todavía deben estudiarse.

¿Cómo encontraron su atmósfera?

El equipo utilizó el espectrógrafo infrarrojo WINERED, instalado en el telescopio Magallanes del Observatorio Las Campanas, en Chile.

Los científicos observaron el planeta mientras pasaba frente a su estrella. Durante ese tránsito, una pequeña parte de la luz estelar atravesó los gases que rodean al mundo, dejando una especie de huella química en el espectro.

El análisis reveló absorción producida por helio que escapaba de la atmósfera superior de LHS 1140 b. La señal fue identificada durante observaciones realizadas en 2024, pero no apareció con la misma claridad en 2025, lo que indica que la pérdida de gas podría variar con el tiempo.

Una atmósfera superior dominada por helio

Los investigadores interpretan que la parte superior de la atmósfera estaría dominada por helio y tendría poco hidrógeno.

Otros gases más pesados podrían permanecer atrapados en capas inferiores, pero todavía no fueron identificados. Es precisamente allí donde podrían encontrarse sustancias más relevantes para evaluar el clima, la presencia de agua y la posible habitabilidad del planeta.

El helio, por sí solo, no puede sostener la vida tal como la conocemos ni representa una señal biológica. Su importancia radica en que confirma que el planeta conserva una envoltura gaseosa que puede seguir siendo estudiada.

¿Por qué el descubrimiento es tan importante?

Los astrónomos han confirmado miles de planetas fuera del sistema solar, pero detectar atmósferas alrededor de mundos pequeños resulta extremadamente difícil.

Muchas estrellas enanas rojas emiten radiación y llamaradas capaces de erosionar las capas gaseosas de los planetas cercanos. Por eso, comprobar que LHS 1140 b mantiene una atmósfera ofrece nuevas pistas sobre la resistencia y evolución de estos mundos.

“Esta es la primera vez que se encuentra una atmósfera en un planeta rocoso situado en la zona habitable de otra estrella”, destacó el autor principal, Collin Cherubim, al presentar el estudio.

El resultado también permitirá orientar futuras observaciones destinadas a buscar dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y otros componentes atmosféricos.

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