Eclipse solar total de 2026: Aquí podrás ver el fenómeno del siglo

El próximo 12 de agosto de 2026, el planeta experimentará un eclipse solar total que promete convertirse en el acontecimiento astronómico más importante de este siglo. Esta alineación espacial tan particular es sumamente inusual y no volverá a ocurrir bajo las mismas condiciones en los próximos 150 años.

Durante el momento cumbre, la Luna se interpondrá directamente entre la Tierra y el Sol para bloquear la luz solar por algo más de dos minutos. De acuerdo al medio Opinión Ecuador, esta sombra absoluta cruzará principalmente el hemisferio norte, abarcando zonas de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y Portugal.

El papel de Europa y la alternativa digital

España asumirá un rol protagónico en esta cita científica al convertir al Observatorio de Yebes, en Guadalajara, en la sede oficial para el monitoreo del fenómeno. Este evento marcará además el inicio del denominado "Trío de Eclipses" que cruzará el territorio español de manera consecutiva hasta el año 2028.

Por el contrario, el territorio boliviano quedará fuera de la ruta de oscuridad total y no tendrá visibilidad directa de este espectáculo en el cielo. No obstante, los aficionados a la astronomía en el país podrán seguir el minuto a minuto del eclipse mediante las transmisiones digitales de la NASA.

Recomendaciones de seguridad y transmisión

Para disfrutar del evento de forma segura, los expertos advierten que mirar al Sol de manera directa sin filtros adecuados provoca quemaduras oculares irreversibles. Quienes deseen observar el avance de la Luna de manera cómoda y sin riesgos pueden conectarse al canal oficial de la Agencia Espacial Europea (ESA) a través de este enlace de YouTube.

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