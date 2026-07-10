Meta activa por defecto el uso de tus fotos de Instagram para crear imágenes con IA: así se desactiva

Meta ha vuelto a encender las alarmas sobre la privacidad digital. Sin previo aviso ni solicitud de consentimiento, la compañía tecnológica comenzó a implementar una nueva función de inteligencia artificial que permite a cualquier usuario utilizar las fotografías de cuentas públicas de Instagram para generar nuevas imágenes a partir de instrucciones de texto (prompts).

Esta polémica herramienta llegó de la mano de Muse Image, el nuevo modelo de generación de imágenes de Meta AI que ya se integró a plataformas como Instagram y WhatsApp, según informa el portal The Clinic.

¿Cómo funciona? Tu perfil como "materia prima"

La nueva función permite que un usuario, al escribir una instrucción para la IA, mencione una cuenta pública de Instagram. El sistema tomará automáticamente los elementos visuales de las fotos y reels de ese perfil para inspirar y crear el nuevo contenido.

Lo más alarmante para los defensores de la privacidad son las condiciones de su funcionamiento:

Sin notificaciones: El dueño de las fotos nunca sabrá si alguien usó su contenido.

Activado por defecto: La función viene encendida de forma automática en perfiles públicos de adultos (las cuentas privadas y de menores quedan excluidas).

Modelo "Opt-out": En lugar de pedir permiso para entrar, Meta obliga al usuario a buscar la forma de salir.

Ola de críticas en Hollywood: SAG-AFTRA llama al boicot

La reacción de la industria del entretenimiento no se hizo esperar. SAG-AFTRA, el sindicato que representa a los actores y profesionales audiovisuales en Estados Unidos, instó masivamente a sus afiliados y al público general a desactivar esta opción.

"Meta ahora permite que cualquiera use tus fotos de Instagram en imágenes generadas con IA sin tu consentimiento", denunció el sindicato a través de sus redes sociales.

A las críticas se sumó la prestigiosa agencia de representación de artistas CAA, señalando que el nombre, la imagen y el trabajo creativo de las personas jamás deberían ser explotados por una IA sin un consentimiento explícito y documentado.

Paso a paso: Cómo evitar que Meta AI use tus fotos

Afortunadamente, existe una forma de bloquear esta función directamente desde la aplicación móvil de Instagram. Sigue estos pasos para proteger tu contenido:

1. Abre la configuración de Instagram

Ve a tu perfil, presiona el menú de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha y entra en Configuración y actividad.

2. Ingresa a “Compartir y reutilizar”

Baja hasta la sección que controla cómo interactúan otros con tu contenido y selecciona la opción Compartir y reutilizar.

3. Desactiva el uso de IA

Busca el apartado "Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA de Meta". Allí, desactiva por separado los interruptores de:

Publicaciones

Reels

Foto: The Clinic.

⚠️ Nota importante: Este cambio no tiene efecto retroactivo. Bloqueará futuras creaciones de terceros, pero no eliminará las imágenes que otros usuarios ya hayan generado usando tus fotos antes de que cambiaras la configuración.

¿Esto evita que Meta use mis fotos para entrenar a su IA?

No necesariamente. Hay que aclarar que este ajuste solo impide que otros usuarios utilicen tus publicaciones como molde para sus imágenes con Meta AI.

Esta opción no cancela las políticas generales de Meta, las cuales le permiten recolectar información pública para el entrenamiento interno de sus algoritmos. Si deseas un blindaje total contra los sistemas de la compañía, la única alternativa eficaz —aunque drástica— es cambiar tu cuenta de pública a privada, sacrificando con ello el alcance masivo en la red social.

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