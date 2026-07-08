¿Tu WhatsApp al descubierto? El ajuste oculto tras el nuevo nombre de usuario que debes configurar ya

La esperada llegada de los nombres de usuario (@) a WhatsApp promete transformar la manera en que nos conectamos, eliminando la necesidad de compartir el número de teléfono con desconocidos. Sin embargo, esta función de privacidad activa un dilema crucial: tú decides qué tan fácil quieres que sea encontrarte en la aplicación.

Tras reservar o activar un nombre de usuario, la plataforma obliga a los usuarios a configurar un ajuste de privacidad clave para determinar quién puede iniciar un chat. No existe una opción universalmente "mejor", sino que la aplicación divide los perfiles en dos modalidades bien diferenciadas:

Opción 1: "Todos" (Máxima visibilidad)

Bajo esta configuración, cualquier persona que conozca tu @ podrá encontrarte e iniciar una conversación contigo de manera directa.

¿Para quién se recomienda? Es la mejor alternativa si tienes un negocio, eres creador de contenido, atiendes clientes o simplemente deseas que la comunicación con nuevas personas sea lo más accesible y fluida posible.

Opción 2: "Personas que conocen mi clave" (Privacidad blindada)

Esta opción añade una capa extra de protección. Para que alguien pueda escribirte, no bastará con que sepa tu @; necesitará obligatoriamente conocer una clave numérica de 4 dígitos vinculada a tu cuenta.

¿Para quién se recomienda? Es ideal si usas WhatsApp principalmente para fines personales y prefieres evitar que cualquier persona que vea tu @ en redes o internet pueda invadir tu espacio privado, limitando el contacto estrictamente a familiares y amigos.

Flexibilidad ante filtraciones: ¿Qué pasa si alguien comparte tu clave?

Una de las mayores ventajas de este sistema es el control total de la clave. Si alguien comparte tu código sin tu permiso, si lo publicaste por error o si simplemente deseas renovar el control de tus accesos, WhatsApp te permite generar una clave nueva de forma instantánea con un solo toque (por ejemplo, cambiando un PIN antiguo por uno nuevo como el 2103 que se muestra en la interfaz).

Paso a paso: Cómo configurar tu preferencia

Para revisar este ajuste en tu dispositivo, debes seguir la siguiente ruta dentro de la aplicación:

Ve a Configuración o Ajustes. Selecciona el apartado de Cuenta. Toca en Nombre de usuario. Accede a Contactarme por nombre de usuario y elige la opción que mejor se adapte a tu día a día (Todos o Personas que conocen mi clave).

Si ya reservaste tu @, los expertos recomiendan realizar esta validación de inmediato. Puedes guardar estos pasos de referencia o compartirlos con tus contactos para asegurar que mantengan su cuenta protegida bajo sus propios términos.

Imágenes: Instagram/karenarioboo/

Mira la programación en Red Uno Play