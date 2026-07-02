La regla de los 30 centímetros: el sencillo truco para mejorar la señal del WiFi en casa

¿Tu conexión a internet es lenta, se corta constantemente o pierde estabilidad? Antes de pensar en cambiar de proveedor o contratar un plan más caro, existe un ajuste muy sencillo que podría mejorar el rendimiento de tu red: la llamada regla de los 30 centímetros.

Esta recomendación consiste en mantener el router alejado de paredes, muebles y otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias que afectan la calidad de la señal.

¿En qué consiste la regla de los 30 centímetros?

La regla indica que el router WiFi debe instalarse a una distancia mínima de 30 centímetros de paredes, techos, pisos, muebles y aparatos electrónicos.

La razón es simple: estos elementos pueden bloquear, desviar o debilitar las ondas inalámbricas, reduciendo la velocidad y el alcance de la conexión.

La recomendación fue difundida por Aman Bhatti, director de Sky Broadband, un proveedor británico de internet, tras analizar los problemas más frecuentes que afectan a las redes domésticas.

Según un informe de la compañía, citado por el diario británico The Sun, nueve de cada diez problemas relacionados con el WiFi están vinculados con la ubicación del router dentro del hogar.

¿Dónde conviene colocar el router?

La posición del equipo es uno de los factores más importantes para lograr una buena cobertura.

Los especialistas aconsejan:

Colocar el router en un lugar central de la vivienda.

Ubicarlo sobre un mueble o estantería elevada .

Mantenerlo en un espacio abierto , sin obstáculos alrededor.

Respetar una distancia mínima de 30 centímetros respecto a paredes, muebles y otros objetos.

En cambio, instalarlo dentro de un mueble, debajo de una mesa o en una esquina de la casa limita la propagación de la señal y reduce su alcance.

Objetos que pueden interferir con el WiFi

Además de la ubicación, algunos dispositivos generan interferencias que afectan el rendimiento de la red.

Entre ellos se encuentran:

Hornos microondas.

Lámparas inteligentes.

Objetos metálicos.

Superficies de vidrio o cristal.

Otros equipos electrónicos que emiten señales inalámbricas.

Mantener el router alejado de estos elementos ayuda a reducir las interferencias y mejorar la estabilidad de la conexión.

Otro consejo para optimizar la velocidad

Los expertos también recomiendan revisar periódicamente qué dispositivos están conectados a la red.

Celulares, televisores, computadoras o equipos antiguos que permanecen conectados sin utilizarse consumen parte del ancho de banda disponible y pueden ralentizar la velocidad del internet.

Desconectar los dispositivos que no estén en uso permitirá distribuir mejor la conexión entre los equipos que realmente la necesitan y aprovechar al máximo el rendimiento del router.

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