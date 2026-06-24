¿Dónde estaba tu ciudad en la era de los dinosaurios? Este mapa te lo muestra

¿Alguna vez te preguntaste dónde estaba tu ciudad hace millones de años? Ahora es posible descubrirlo gracias a un mapa interactivo que permite viajar al pasado de la Tierra y observar cómo se desplazaron continentes, mares, ciudades y pueblos a lo largo del tiempo.

La herramienta se llama Ancient Earth Globe y fue desarrollada por Ian Webster. Funciona como una aplicación web que permite ingresar una ubicación actual y elegir cuántos millones de años se quiere retroceder, señala El Clarín.

El sistema muestra cómo era el planeta en distintas etapas geológicas y permite observar si el lugar donde hoy existe una ciudad estaba bajo el agua, cerca de antiguos continentes o en zonas donde habitaron especies prehistóricas.

El mínimo de tiempo que se puede seleccionar es de 20 millones de años, pero la plataforma también permite retroceder al Cretácico, Jurásico, Triásico e incluso hasta épocas mucho más antiguas, llegando a 750 millones de años atrás.

¿Cómo funciona?

Para utilizar el mapa, solo se debe ingresar al sitio dinosaurpictures.org/ancient-earth, escribir el nombre de una ciudad o pueblo y seleccionar el período que se desea explorar.

La plataforma ubica el punto actual sobre una reconstrucción antigua de la Tierra y muestra cómo se veía el planeta en ese momento.

Además, al cambiar de época, aparece una descripción del período seleccionado, con información sobre el clima, los continentes, la vida existente y los principales cambios geológicos.

Ciencia detrás del mapa

El mapa fue construido sobre modelos geológicos del geólogo y paleogeógrafo Christopher Scotese, reconocido por sus reconstrucciones del movimiento de las placas tectónicas y la evolución de los continentes.

También utiliza información vinculada a GPlates, un software empleado por geólogos para visualizar reconstrucciones de placas tectónicas a través del tiempo.

Gracias a estos datos, el mapa permite observar de manera sencilla cómo la Tierra fue cambiando durante cientos de millones de años.

También muestra fósiles cercanos

Una de las funciones más llamativas es que, al seleccionar una ubicación, la herramienta puede mostrar fósiles hallados cerca de esa zona durante el período elegido.

Si el usuario pulsa sobre esos fósiles, puede acceder a una breve descripción dentro de la base de datos de Dinosaur Pictures.

De esta manera, la experiencia no solo permite ver dónde estaba tu ciudad en el pasado, sino también conocer qué especies prehistóricas pudieron habitar cerca de ese territorio.

Una forma sencilla de mirar el pasado

La herramienta ayuda a comprender que el planeta estuvo en constante movimiento y que la forma actual de la Tierra será diferente en el futuro.

Con solo escribir el nombre de tu pueblo o ciudad, el mapa permite realizar un viaje visual por millones de años de historia natural, desde la época de los dinosaurios hasta etapas mucho más antiguas del planeta.

Una experiencia educativa, curiosa y sorprendente para quienes quieren descubrir cómo era el lugar donde viven mucho antes de que existieran las ciudades, los países y la humanidad.

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