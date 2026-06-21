¿Te apareció un punto verde en tu celular Android? Esto es lo que significa

Un pequeño punto verde que aparece de forma repentina en la pantalla de los teléfonos Android ha despertado la curiosidad de miles de usuarios.

Aunque muchos lo confunden con un error del sistema o una simple notificación, en realidad se trata de una herramienta de privacidad diseñada para alertar cuando una aplicación está utilizando la cámara, el micrófono o, en algunos casos, la ubicación del dispositivo.

El punto verde aparece tanto cuando el usuario realiza una acción consciente, como grabar un video o realizar una videollamada, como cuando una aplicación accede a esos recursos en segundo plano. De esta manera, Android busca advertir cualquier actividad que pueda pasar desapercibida.

¿Cómo saber qué aplicación está usando la cámara o el micrófono?

Cuando el indicador aparece, el usuario puede deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y tocar el icono correspondiente. El sistema mostrará inmediatamente el nombre de la aplicación que está utilizando el sensor en ese momento.

Además, Android cuenta con una herramienta más completa llamada Panel de Privacidad, ubicada en Ajustes > Seguridad y privacidad > Panel de privacidad. Allí se puede consultar un historial detallado de las aplicaciones que accedieron recientemente al micrófono, la cámara o la ubicación, junto con la hora exacta en que lo hicieron.

Si se detecta una aplicación sospechosa o que no debería tener acceso a esos permisos, el usuario puede ingresar a Ajustes > Privacidad > Administrador de permisos y revocar el acceso al micrófono o la cámara seleccionando la opción “No permitir”.

La próxima vez que aparezca en la pantalla de forma inesperada, conviene prestar atención. Revisar qué aplicación está detrás de ese acceso puede ayudar a detectar permisos innecesarios y reforzar la seguridad de la información personal almacenada en el dispositivo.

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