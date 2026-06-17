¿La inteligencia artificial quitará trabajos? Nobel de Economía explica lo que viene para el empleo

La inteligencia artificial destruirá empleos en una primera fase, pero acabará generando nuevas ocupaciones y más crecimiento económico si los gobiernos acompañan la transición con políticas educativas y laborales adecuadas, defendió este martes el economista francés Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía en 2025.

Frente a algunos de sus colegas que anticipan que la inteligencia artificial tendrá un impacto negativo sobre el empleo sin traducirse en un mayor crecimiento económico, Aghion sostuvo que, con las políticas públicas adecuadas, esa tecnología puede impulsar simultáneamente la productividad, el crecimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo.

En una conferencia en el Cercle d'Economia (Círculo de Economía), en Barcelona, el impulsor de la teoría de la "destrucción creativa" se definió como un "optimista cauto" ante lo que la IA puede desencadenar en la economía mundial y en los sistemas productivos.

"El problema es que la destrucción de empleo puede darse antes de que se empiece a crear", dijo el profesor en el Collège de France y la London School of Economics (LSE).

Pendiente de una buena gestión

Aghion sostuvo que, por ahora, la evidencia empírica no muestra un impacto negativo generalizado de la IA sobre el mercado laboral, aunque admite que algunos empleos, especialmente los ligados a tareas administrativas, están más expuestos a la automatización.

El académico estimó que el uso de la inteligencia artificial puede impulsar en torno a un punto porcentual anual la productividad durante diez años, para luego estabilizarse.

Su impacto -añadió- dependerá de cómo se gestione: "Un caballo puede hacerte chocar contra un muro si no lo guías bien. Si lo guías bien, puede llevarte muy lejos".

Y destacó la importancia de la educación: "Necesitamos niños que puedan leer libros, escribir sin cometer faltas y hacer cálculo mental sin tener que usar la IA".

Políticas de competencia y financiación

Más allá del empleo, Aghion advirtió de que Europa se ha quedado rezagada respecto a Estados Unidos y China en innovación tecnológica y reclamó una combinación de políticas industriales y de competencia que favorezcan la inversión y el surgimiento de nuevas empresas.

Abogó por una regulación "inteligente" que fomente la competencia y evite que las grandes empresas utilicen su posición dominante para bloquear la entrada de nuevos competidores más innovadores, y reclamó más financiación para las empresas innovadoras europeas.

En particular, defendió crear incentivos fiscales para que los fondos de pensiones y otros grandes inversores destinen una mayor parte del ahorro europeo a financiar empresas locales, en lugar de canalizar esos recursos hacia la economía estadounidense.

El mundo no necesita milmillonarios

El nobel francés sostuvo también que el mundo no necesita milmillonarios y propuso que se incentive a quienes alcanzan esos niveles de riqueza a crear fundaciones privadas que contribuyan a financiar políticas públicas como los sistemas de educación y desempleo.

Si no aceptan esa opción, es partidario de subirles "al máximo" los impuestos como vía para que parte de ese dinero "vuelva a la sociedad".

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