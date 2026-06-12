Facebook se cae a nivel mundial y deja a miles sin acceso

Facebook registró una nueva interrupción de servicio este viernes 12 de junio, provocando que miles de usuarios en diferentes partes del mundo reportaran problemas para acceder a la red social.

Las fallas comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos y afectaron tanto la versión web como la aplicación móvil. Entre los principales inconvenientes reportados se encuentran cierres de sesión inesperados, errores al iniciar sesión y dificultades para cargar publicaciones y contenidos.

Muchos usuarios indicaron que fueron desconectados automáticamente de sus cuentas y que, al intentar volver a ingresar, recibieron mensajes de error o simplemente no pudieron acceder al servicio.

El mensaje que apareció en las pantallas

Una de las señales más repetidas durante la caída fue el mensaje:

"Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can" ("Lo sentimos, algo salió mal. Estamos trabajando en ello y lo solucionaremos lo antes posible").

Este tipo de advertencia suele aparecer cuando los sistemas de la compañía experimentan problemas técnicos temporales.

Usuarios acudieron a otras plataformas

Como suele ocurrir durante las interrupciones de grandes redes sociales, miles de personas recurrieron a otras plataformas para verificar si el problema era generalizado.

En foros y comunidades digitales comenzaron a acumularse reportes desde distintos países, donde usuarios aseguraban estar experimentando exactamente las mismas fallas. Algunos señalaron que Facebook, Messenger e incluso otros servicios de Meta presentaban inconvenientes simultáneamente.

¿Qué dijo Meta?

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción ni el número exacto de usuarios afectados.

Mientras tanto, los reportes continúan acumulándose y los equipos técnicos trabajan para restablecer completamente el servicio.

La caída vuelve a recordar la dependencia que millones de personas tienen de Facebook para comunicarse, informarse y realizar actividades comerciales a diario.

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