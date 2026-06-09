¿El fin del Wi-Fi? Una nueva tecnología alcanza velocidades récord de 362 Gbps

Durante años, el Wi-Fi ha sido el rey indiscutible de la conectividad doméstica. Sin embargo, el crecimiento de los dispositivos conectados, las plataformas de streaming, los videojuegos en línea y la realidad virtual está llevando las redes tradicionales al límite.

Ahora, un grupo de investigadores británicos presentó una tecnología que podría marcar el inicio de una nueva era en las comunicaciones inalámbricas.

Se trata de un sistema capaz de transmitir datos a una velocidad de 362,7 gigabits por segundo utilizando luz en lugar de ondas de radio, una cifra que supera ampliamente las velocidades que actualmente ofrecen las redes Wi-Fi convencionales.

¿Cómo funciona esta tecnología?

El sistema está basado en una tecnología conocida como LiFi (Light Fidelity), una alternativa que utiliza haces de luz para transmitir información.

Mientras el Wi-Fi envía datos mediante señales de radio, el LiFi convierte fuentes de luz en verdaderas autopistas digitales capaces de transportar enormes cantidades de información en cuestión de segundos.

La investigación fue desarrollada por especialistas de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Manchester y otras instituciones tecnológicas del Reino Unido.

El secreto está en 25 diminutos láseres

El corazón del sistema es un chip equipado con 25 micro láseres organizados en una matriz de cinco filas por cinco columnas.

Durante las pruebas, 21 de estos emisores trabajaron simultáneamente enviando información de manera paralela.

Cada láser alcanzó velocidades de entre 13 y 19 gigabits por segundo, permitiendo que el conjunto lograra el impresionante récord de 362,7 gigabits por segundo.

Para entender la magnitud del avance, es como reemplazar una sola carretera por decenas de autopistas funcionando al mismo tiempo.

¿Qué ventajas tendría frente al Wi-Fi?

Además de la velocidad, los investigadores destacan otros beneficios importantes:

Menor congestión de la red.

Menos interferencias entre dispositivos.

Mayor seguridad al utilizar haces dirigidos.

Menor consumo energético.

Baja latencia para videojuegos y realidad virtual.

Las pruebas mostraron que el sistema consume aproximadamente la mitad de energía que tecnologías inalámbricas comparables bajo condiciones similares.

¿Desaparecerá el Wi-Fi?

Por ahora, no.

Los propios investigadores aclaran que esta tecnología no busca reemplazar completamente al Wi-Fi ni a las redes móviles.

Su objetivo es complementar las conexiones actuales en lugares donde existe una alta demanda de datos, como oficinas, hospitales, aeropuertos, centros de datos o viviendas inteligentes.

En el futuro, estos sistemas podrían integrarse en lámparas, techos o puntos de acceso específicos para descargar parte del tráfico que hoy soportan las redes inalámbricas tradicionales.

Lo que todavía falta

Aunque los resultados son prometedores, el experimento se realizó en un entorno controlado y sobre una distancia de apenas dos metros.

Los científicos reconocen que aún deben desarrollarse nuevas pruebas para comprobar su rendimiento en espacios más amplios y condiciones reales de uso cotidiano.

Sin embargo, el avance demuestra que las comunicaciones inalámbricas basadas en luz ya no pertenecen al terreno de la ciencia ficción.

Mientras el consumo de datos sigue creciendo en todo el mundo, tecnologías como LiFi podrían convertirse en la próxima gran revolución digital, ofreciendo conexiones más rápidas, eficientes y preparadas para las exigencias del futuro.

Con información de OkDiario

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