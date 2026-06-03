El reencuentro de los gigantes de la noche: El gran espectáculo planetario que no te puedes perder este mes

Los amantes de la astronomía y los curiosos del cielo tienen una cita ineludible durante las primeras semanas de junio de 2026. Venus y Júpiter, los dos planetas más brillantes visibles desde la Tierra, protagonizarán una espectacular conjunción que podrá observarse fácilmente a simple vista poco después de la puesta de Sol. Aunque en el espacio profundo continúan separados por cientos de millones de kilómetros, desde nuestra perspectiva terrestre parecerán estar prácticamente juntos.

Diversos observatorios y medios especializados consideran este acercamiento como una de las mejores conjunciones planetarias en años debido a la intensa brillantez de ambos cuerpos y su mínima separación angular, según informa el portal lanasa.net.

Las fechas clave del evento

El fenómeno irá evolucionando con los días, sumando nuevos protagonistas en el firmamento occidental:

8 y 9 de junio (El momento cumbre): Ambos planetas registrarán su máximo acercamiento, aparentando estar separados por apenas 1,6 grados. Venus destellará como el objeto más brillante tras la Luna, con Júpiter escoltándolo muy de cerca.

11 al 15 de junio (Entra Mercurio): El planeta más cercano al Sol alcanzará una posición idónea en el cielo vespertino (especialmente en el hemisferio norte) y se sumará visualmente a la pareja, creando una llamativa agrupación de tres planetas simultáneos.

16 al 18 de junio (El broche de oro): Según datos de la NASA, una fina Luna creciente entrará en escena para completar la alineación. El satélite natural servirá como una guía perfecta en el crepúsculo, cerrando una de las postales celestes más fotogénicas del año.

El Gran Espectáculo Astronómico del Atardecer de Junio Ya Ha Comenzado. Así puedes verlos ya en el cielo del atardecer. Crédito: NASANET

Guía práctica: ¿Cómo y dónde verlo?

Para disfrutar de este auténtico espectáculo astronómico no se requerirá de complejos equipos ni de costosos telescopios, ya que será plenamente visible a simple vista. Los expertos recomiendan seguir estos sencillos pasos:

Dirección: Buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste o noroeste. Momento: Iniciar la observación entre 30 y 60 minutos después de la puesta de Sol. Entorno: Intentar conseguir un horizonte despejado, libre de edificios o montañas, y alejarse de la contaminación lumínica intensa si es posible. Apoyo óptico: Aunque no es obligatorio, el uso de unos prismáticos convencionales bastará para apreciar con asombrosa claridad la cercanía de los astros.

Una mina de oro para la astrofotografía

La conjunción de junio de 2026 se perfila además como la oportunidad ideal para los aficionados a la fotografía. Al ocurrir durante el crepúsculo, los expertos señalan que se podrán aprovechar los colores del atardecer en contraste con el brillo planetario.

Gracias a la tecnología actual, no se necesitarán telescopios avanzados: la combinación de los tres planetas y la Luna creciente permitirá capturar composiciones espectaculares utilizando cámaras réflex, cámaras sin espejo e incluso teléfonos móviles modernos. Bastará con que el clima acompañe y el cielo esté despejado para ser testigos de un evento que marcará el calendario astronómico de este año

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