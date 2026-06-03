Aprehenden a gerente de YPFB por el caso de gasolina desestabilizada

Una comisión de fiscales procedió a la intervención de las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz y ejecutó la aprehensión del Gerente de Producción de Derivados e Industrializados, Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, en el marco de las investigaciones por el caso denominado ‘gasolina basura’. El mandamiento, sustentado en el documento oficial emitido en La Paz el 3 de junio de 2026, vincula formalmente al alto funcionario con graves irregularidades en la desestabilización cualitativa del carburante.

Operativo policial e imputación fiscal

Custodiado rigurosamente por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el sindicado fue desalojado de las dependencias de la estatal petrolera en Santa Cruz sin prestar declaraciones a los medios. Las autoridades judiciales confirmaron que el proceso penal continuará su curso regular y se aguardará un informe oficial pormenorizado de la Policía Boliviana y el Ministerio Público en las próximas horas.

Tipificación de delitos y ampliación del caso

Respecto a la situación legal del imputado, la autoridad fiscal a cargo del caso declaró textualmente: “El Ministerio Público y la comisión de fiscales ha determinado emitir una aprehensión. Lo hemos hecho, se le ha tomado la declaración informativa. Lo vamos a poner ante un juez jurisdiccional para que determine su situación jurídica. Son dos delitos: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”.

Finalmente, los fiscales adelantaron que permanecerán en la capital cruceña y no se descarta citar formalmente al expresidente de la compañía petrolera, Yusef Akly. Se conoce que el caso podría extenderse a otros altos mandos corporativos por la distribución de combustible desestabilizado.

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