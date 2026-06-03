Bloqueos dejan al menos nueve fallecidos y agravan la crisis humanitaria en el país

La cifra de fallecidos vinculados a los bloqueos en Bolivia ascendió al menos a nueve personas, según reportes oficiales y policiales, en medio de una creciente preocupación por las dificultades que enfrentan pacientes y ambulancias para llegar a centros médicos.

Las dos víctimas más recientes fueron reportadas en El Alto y en la región lacustre de Copacabana, casos que reflejan las consecuencias que está generando la interrupción de la circulación en distintas carreteras del país.

Víctima en Senkata

El primer caso corresponde a Cristina Mamani Deza, una mujer de 47 años que padecía una enfermedad de la vesícula biliar. De acuerdo con los reportes, médicos de un consultorio vecinal determinaron su traslado de emergencia al Hospital Holandés debido al agravamiento de su estado de salud. Sin embargo, el vehículo en el que era transportada quedó detenido en un punto de bloqueo instalado en la zona de Senkata, donde no se permitió su paso.

Según denunció la encargada de Derechos Humanos de El Alto, la paciente permaneció retenida durante el trayecto y falleció antes de poder recibir atención especializada. Sus restos son velados por familiares en la misma zona de Senkata. El caso fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Ministerio Público, instancias que deberán determinar si existen responsabilidades penales por la obstrucción que impidió el traslado de la paciente.

Murió en Copacabana

La segunda víctima es un hombre de 45 años de edad, residente de la región de Copacabana, quien sufría complicaciones derivadas de la diabetes y requería diálisis urgente. Sus familiares relataron que el paciente debía ser trasladado a un centro médico especializado; sin embargo, debido a los bloqueos y a las limitaciones en el abastecimiento de insumos médicos, no pudo recibir el tratamiento necesario.

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, incluso se intentó conseguir material médico específico en poblaciones cercanas e inclusive en territorio peruano, sin éxito. La falta de atención especializada provocó el deterioro progresivo de su salud hasta su fallecimiento. Sus familiares denunciaron además que varios seres queridos no pudieron asistir al entierro debido a las restricciones de tránsito provocadas por los puntos de bloqueo.

Estos dos casos se suman a otros fallecimientos registrados durante las últimas semanas, entre ellos una niña de 12 años que no pudo continuar su tratamiento contra el cáncer, una joven paciente oncológica que falleció durante su traslado, personas con insuficiencia renal y un menor que requería una cirugía de emergencia.

Corredores humanitarios urgentes

Ante esta situación, autoridades de salud, organismos de derechos humanos y la Policía reiteraron el pedido para que se habiliten corredores humanitarios permanentes que permitan el paso de ambulancias, medicamentos e insumos médicos. Asimismo, advirtieron que la continuidad de los bloqueos podría incrementar el número de víctimas, especialmente entre pacientes con enfermedades crónicas que dependen de tratamientos especializados y atención hospitalaria urgente.

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