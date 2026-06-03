La Policía Boliviana recuperó el control del pozo petrolero Humberto Suárez Roca, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sara, tras un operativo que dejó un saldo de 10 personas aprehendidas, entre ellas dos mujeres. Una de las detenidas es investigada como presunta financiadora de la toma, luego de que se encontraran Bs 14.000 en su poder.

El subcomandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Franklin Villazón, informó que durante la intervención también fueron secuestradas ocho motocicletas y una vagoneta presuntamente utilizadas para la ocupación de las instalaciones petroleras.

“Como resultado de esta operación policial, tenemos 10 personas aprehendidas, de las cuales dos son mujeres, una de ellas en posesión de una cantidad de dinero de 14.000 bolivianos, quien sería una de las financiadoras de este movimiento”, señaló la autoridad policial.

Los aprehendidos fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde serán puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Según Villazón, se evalúa la participación de cada una de las personas involucradas para establecer posibles responsabilidades por el presunto delito de daño económico al Estado.

La autoridad explicó que desde tempranas horas efectivos policiales se desplegaron en la zona con el objetivo de dialogar y persuadir a los ocupantes para que abandonaran la medida de presión y permitieran el normal funcionamiento de la planta.

Sin embargo, la situación derivó en enfrentamientos luego de que los efectivos policiales recibieran agresiones con piedras y palos, además del bloqueo de accesos. Ante este escenario, la institución aplicó el uso progresivo de la fuerza, empleando agentes químicos para despejar el área.

“Se realizó el uso progresivo de la fuerza, haciendo uso de agentes químicos y se trasladó al personal alrededor de cinco kilómetros a pie, desbloqueando todos los puntos hasta llegar a esta planta”, explicó Villazón.

Tras la intervención, la Policía garantizó el restablecimiento del orden y aseguró que las operaciones en el pozo petrolero podrán reanudarse de manera normal. Según informó la autoridad, se coordinó con ingenieros y responsables de la instalación para activar los protocolos correspondientes y retomar las actividades productivas.

Mira la programación en Red Uno Play