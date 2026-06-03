Restablecen tránsito en la ruta Camargo–Potosí tras cuarto intermedio en bloqueos

Los sectores movilizados en los sectores de Jaqawito y Sivinga Mayu, en el departamento de Chuquisaca, determinaron ingresar en un cuarto intermedio y levantaron el bloqueo que mantenían en la carretera Camargo–Potosí desde el pasado 27 de mayo, permitiendo el restablecimiento temporal del tránsito vehicular en esta importante vía.

La medida fue confirmada por la Policía de Camargo, que informó que el punto de bloqueo instalado en Sivinga Mayu fue despejado y que se realizaron trabajos de limpieza sobre la carretera para habilitar nuevamente la circulación de vehículos.

Tras la suspensión temporal de la protesta, conductores de transporte público, particular y de carga comenzaron a transitar por la ruta, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución debido a que aún se realizan labores de verificación y despeje en algunos sectores.

Cuarto intermedio habilita la ruta Camargo–Potosí. Foto: Radio Camargo

Los movilizados decidieron declarar un cuarto intermedio, aunque hasta el momento no se conoce la duración de esta pausa ni si la medida podría retomarse en los próximos días.

Mientras tanto, efectivos policiales continúan desplegados en la zona para garantizar la transitabilidad y reforzar la seguridad en la carretera que conecta a Chuquisaca con Potosí y sirve como enlace hacia el departamento de Tarija.

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