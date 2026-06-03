Panificadores alertan escasez de insumos por bloqueos y advierten con actualizar costos

Los panificadores del país advirtieron que la escasez y el encarecimiento de insumos esenciales para la producción de pan, provocados por los bloqueos de carreteras, están poniendo en riesgo la continuidad de su actividad y podrían obligar al sector a actualizar su hoja de costos si la situación persiste.

El presidente de la Federación de Panificadores de Cochabamba, José Mamani, indicó que los productores atraviesan una situación crítica debido a las dificultades para conseguir materias primas, especialmente levadura, uno de los insumos más importantes para la elaboración del pan.

“Nos están asfixiando a tal extremo que ya es una agonía trabajar día a día. Los insumos, si los encontramos, están a precios elevados. La levadura se trae de Santa Cruz y nos informaron que no será posible habilitar un puente aéreo para abastecernos. Nos están dejando sin insumos y eso nos obliga a producir menos”, manifestó.

Según el dirigente, las consecuencias de la escasez comenzarán a reflejarse en las tiendas de barrio y mercados de abasto, donde podría reducirse la oferta de pan y otros productos de panificación.

Mamani explicó que algunos productores intentan reemplazar la levadura fresca por levadura seca, pero aseguró que el resultado no es el mismo y afecta la calidad del producto final.

El sector panificador reúne a más de mil afiliados en Cochabamba y genera el sustento de aproximadamente 2.000 familias, por lo que la reducción de la producción ya comienza a afectar la economía de cientos de hogares.

Ante el incremento constante de los costos, los panificadores no descartan revisar el precio de venta del pan. “Esta situación nos está induciendo a actualizar la hoja de costos. Lo único que pedimos es estabilidad en los precios de los insumos. Si estos aumentan más de un 25%, tendremos que actualizar la estructura de costos”, señaló Mamani.

Por su parte, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol), Ever Baltazar, indicó que la falta de levadura afecta a varias regiones del país y que algunos departamentos llevan más de dos semanas con dificultades para acceder a este producto.

Asimismo, alertó sobre el incremento del precio de la harina. Explicó que el quintal, que anteriormente se comercializaba entre 250 y 280 bolivianos, actualmente llega a costar hasta 330 bolivianos debido a problemas de abastecimiento y especulación derivados de los bloqueos.

“Con esta situación tendríamos que actualizar la hoja de costos. Mientras la harina se mantenga en precios razonables podemos sostener el precio del pan de batalla, pero si continúan subiendo los insumos tendremos que analizar nuevas medidas”, sostuvo.

Baltazar informó que el sector convocó a un ampliado nacional de emergencia para el próximo 12 de junio en Llallagua, donde se evaluará el impacto de los bloqueos y se definirán acciones a nivel nacional.

Los panificadores insistieron en que no solicitan subvenciones, sino condiciones que permitan garantizar el abastecimiento y la estabilidad de los insumos necesarios para mantener la producción y evitar mayores incrementos en los costos.

La advertencia surge en un contexto marcado por más de un mes de conflictos y bloqueos en distintas regiones del país, situación que continúa afectando el transporte de alimentos, medicamentos, combustible y materias primas para diversos sectores productivos.

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