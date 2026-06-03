Anapo alerta pérdidas por más de $us 120 millones debido a los bloqueos

Jaime Hernández, gerente de Anapo, advirtió que los bloqueos instalados en distintas carreteras del país no solo están ocasionando millonarias pérdidas económicas, sino que también amenazan las fuentes de empleo y la seguridad alimentaria para los bolivianos.

“Tenemos una campaña de verano casi concluida, donde se ha tenido una importante producción de granos como maíz, soya y sorgo, pero debido a esta situación se ven impedidos de salir al mercado y llegar a los puertos para su exportación”, señaló Hernández.

El representante del sector explicó que las afectaciones también alcanzan a la industria de transformación de granos, que produce aceite y harina para mercados internacionales como Perú, Ecuador y Colombia. Según indicó, las restricciones en las carreteras dificultan el traslado de estos productos y limitan las exportaciones.

Hernández recordó que el sector oleaginoso genera alrededor de 1.200 millones de dólares anuales en exportaciones de productos con valor agregado. En ese contexto, estimó que los 34 días de bloqueos ya representan pérdidas superiores a los 120 millones de dólares en valor de exportación.

“Pero también hay que sumar el problema del combustible. No existe el volumen suficiente para cubrir la demanda y los productores hacen lo posible para abastecerse”, afirmó.

Asimismo, alertó de que la escasez de diésel afecta especialmente al Norte Integrado de Santa Cruz, donde está previsto el inicio de la siembra de aproximadamente 400.000 hectáreas de soya durante la campaña de invierno.

Hernández advirtió que, de mantenerse las medidas de presión, podrían verse comprometidas más de 120.000 fuentes de trabajo vinculadas a toda la cadena productiva del sector oleaginoso. Ante esta situación, pidió al Gobierno adoptar medidas que permitan solucionar el conflicto y garantizar la transitabilidad en las carreteras.

“Cada día que pasa, esta situación golpea al sector productivo, a la economía nacional y a la seguridad alimentaria del país”, resaltó.

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