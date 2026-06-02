Bono PEPE entra en su fase final: Gestora dispone un número para consultas si aún no han sido actualizados tus datos

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad ha ingresado oficialmente de forma definitiva a su último periodo de ejecución en todo el territorio nacional. Ante este escenario de cierre, las autoridades informaron que el Bono PEPE entra en su fase final y, en consecuencia, la Gestora Pública dispone un número para consultas si aún no han sido actualizados sus datos en el sistema.

Esta medida busca solucionar con prontitud la situación de aquellos beneficiarios que, a pesar de cumplir con los requisitos, presentan demoras en la validación de sus documentos de identidad. La asistencia oportuna a través de esta vía directa pretende resolver dudas de forma personalizada antes de que concluya el plazo definitivo para la entrega de los fondos.

Canales de soporte y métodos de verificación digital

La línea dispuesta por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo para canalizar los reclamos y resolver incidencias de actualización es el número de WhatsApp 67195524, además de la línea gratuita 800101070. Ambos canales están atendidos por personal técnico capacitado para verificar de manera manual los cruces de información con los registros del Estado.

De forma paralela, los ciudadanos tienen a su disposición los dos métodos virtuales tradicionales para auto-gestionar la consulta de planillas desde cualquier terminal digital:

Código QR Oficial: Al escanearlo con la cámara del teléfono móvil, ingresará directamente a la interfaz segura de verificación de datos de los beneficiarios.

Al escanearlo con la cámara del teléfono móvil, ingresará directamente a la interfaz segura de verificación de datos de los beneficiarios. Plataforma en Internet: Mediante un navegador web, se puede acceder al portal oficial www.gestora.bo introduciendo el número de carnet y la fecha de nacimiento.

Fechas límites y flexibilidades en ventanilla bancaria

El periodo extraordinario de pago para todos los ciudadanos que posean montos acumulados o cobros pendientes finalizará de manera impostergable el próximo 19 de junio. Se insta a la población habilitada a no dejar el trámite para los últimos días y aprovechar las facilidades de cobro simplificado vigentes.

Para realizar el cobro de forma exitosa, los usuarios deben considerar lo siguiente antes de realizar el cobro en el sistema bancario:

Asistencia libre: Las ventanillas atienden en horarios regulares sin aplicar ninguna restricción por fecha de nacimiento o terminación numérica de la cédula.

Las ventanillas atienden en horarios regulares sin aplicar ninguna restricción por fecha de nacimiento o terminación numérica de la cédula. Documentación básica: Únicamente se solicita el Carnet de Identidad original, físico y en estado vigente del titular registrado para autorizar el pago, además del carnet de sufragio.

Únicamente se solicita el Carnet de Identidad original, físico y en estado vigente del titular registrado para autorizar el pago, además del carnet de sufragio. Trámite gratuito: No se requiere la presentación de fotocopias de documentos, formularios especiales ni el aval de intermediarios ajenos al banco.

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