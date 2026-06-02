Bono PEPE entra en su fase final: Gestora dispone un número para consultas si aún no han sido actualizados tus datos

Descubra los pasos necesarios para interactuar con las plataformas virtuales de la Gestora y confirmar su estado en el sistema.
02/06/2026 18:34
Escuchar esta nota
El Programa Extraordinario de Protección y Equidad ha ingresado oficialmente de forma definitiva a su último periodo de ejecución en todo el territorio nacional. Ante este escenario de cierre, las autoridades informaron que el Bono PEPE entra en su fase final y, en consecuencia, la Gestora Pública dispone un número para consultas si aún no han sido actualizados sus datos en el sistema.
Esta medida busca solucionar con prontitud la situación de aquellos beneficiarios que, a pesar de cumplir con los requisitos, presentan demoras en la validación de sus documentos de identidad. La asistencia oportuna a través de esta vía directa pretende resolver dudas de forma personalizada antes de que concluya el plazo definitivo para la entrega de los fondos.
Canales de soporte y métodos de verificación digital
La línea dispuesta por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo para canalizar los reclamos y resolver incidencias de actualización es el número de WhatsApp 67195524, además de la línea gratuita 800101070. Ambos canales están atendidos por personal técnico capacitado para verificar de manera manual los cruces de información con los registros del Estado.
De forma paralela, los ciudadanos tienen a su disposición los dos métodos virtuales tradicionales para auto-gestionar la consulta de planillas desde cualquier terminal digital:
Fechas límites y flexibilidades en ventanilla bancaria
El periodo extraordinario de pago para todos los ciudadanos que posean montos acumulados o cobros pendientes finalizará de manera impostergable el próximo 19 de junio. Se insta a la población habilitada a no dejar el trámite para los últimos días y aprovechar las facilidades de cobro simplificado vigentes.
Para realizar el cobro de forma exitosa, los usuarios deben considerar lo siguiente antes de realizar el cobro en el sistema bancario:
Mira la programación en Red Uno Play