Ganaderos rechazan responsabilidad por alza de precios y apuntan a los bloqueos

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alex Justiniano, afirmó este martes que los productores pecuarios no tienen responsabilidad en el incremento de precios de los productos de primera necesidad que se registra en La Paz y otros departamentos afectados por los bloqueos de carreteras.

Según el dirigente, las dificultades para el transporte de alimentos y el cierre de rutas son los principales factores que están impactando en el abastecimiento y encareciendo los productos para los consumidores.

“Es importante que la gente sepa que nosotros los productores no tenemos ninguna incidencia en los precios finales que están pagando los consumidores del occidente de Bolivia. Esto es única y exclusivamente responsabilidad de los bloqueadores y de las personas que incentivan estos obstáculos”, manifestó Justiniano.

El representante del sector ganadero sostuvo que los bloqueos están afectando toda la cadena de distribución de alimentos, desde la producción hasta la comercialización en los mercados del país.

Asimismo, informó que la actividad en centros de remate y frigoríficos también se ha visto perjudicada debido a las restricciones en las carreteras.

“La faena y el aprovisionamiento se han reducido como consecuencia de los bloqueos, lo que genera dificultades para mantener el flujo normal de productos hacia los distintos mercados”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play