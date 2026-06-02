Cainco exige al presidente “gobernar” tras 33 días de bloqueos y crecientes pérdidas

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, expresó este martes el rechazo de la institución a cualquier iniciativa que busque interrumpir el orden democrático, pero al mismo tiempo demandó al presidente Rodrigo Paz asumir acciones concretas para poner fin a los bloqueos de carreteras que este martes cumplen 33 días.

“No venimos a decirle qué hacer, eso lo expresó en su juramento: ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’. Desde Cainco rechazamos cualquier pedido que busque quebrar el orden democrático, pero con la misma firmeza le pedimos al presidente que gobierne. El pedido es uno solo, señor presidente: gobernar”, manifestó Antelo.

El dirigente empresarial señaló que los bloqueos están vulnerando los derechos de millones de bolivianos al impedirles trabajar, circular libremente y acceder oportunamente a servicios esenciales, entre ellos la atención médica.

“Tenemos la obligación de demandar que se proteja la vida de los bolivianos, la vida de quienes están parados en medio de un bloqueo. Los cuartos intermedios o corredores humanitarios no son la solución, pero se están normalizando y eso no es protección”, cuestionó.

Antelo también lamentó que, pese a los reiterados anuncios gubernamentales sobre una pronta solución pacífica al conflicto, la situación en las carreteras continúe agravándose y generando pérdidas económicas para distintos sectores productivos del país.

“Hemos visto cómo los esfuerzos de diálogo se han repartido por doquier, pero nada ha cambiado. Después de un mes, la promesa y el deseo de que ojalá acabe el sufrimiento se diluyen en la realidad. Permitir que la parálisis se extienda es tan grave como haberla provocado”, afirmó.

El pronunciamiento de Cainco se produce el mismo día en que sectores movilizados en la ciudad de La Paz realizaron un cabildo en el que resolvieron rechazar una convocatoria al diálogo con el Gobierno y mantener los bloqueos de carreteras hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Mira la programación en Red Uno Play