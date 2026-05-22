Antelo clausura el Foro Regional de las Américas resaltando el rol de Bolivia en la economía global

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Jean Pierre Antelo, cerró este jueves el Foro Regional de las Américas con un discurso marcado por la emoción, la gratitud y la visión de futuro para Bolivia y Santa Cruz.

Recordó cómo Santa Cruz pasó de ser una ciudad aislada, con calles de tierra y patios con naranjos, a convertirse hoy en el centro de una de las conversaciones empresariales más importantes del mundo.

Destacó que hace años Bolivia no figuraba en los grandes escenarios internacionales, pero esta semana logró captar la atención global al reunir a líderes empresariales, autoridades y representantes de distintos continentes en un mismo espacio de diálogo y transformación.

Antelo agradeció la confianza de los invitados internacionales, resaltando que los negocios también se construyen desde las economías emergentes y desde países que enfrentan dificultades, demostrando que Bolivia tiene un lugar en la agenda mundial del comercio, la innovación y la sostenibilidad.

Asimismo, remarcó que Santa Cruz y Cainco mantienen abiertas sus puertas al mundo, apostando por una visión integradora, moderna y humana, donde el intercambio de experiencias y la cooperación internacional son claves para construir el futuro.

Finalmente, invitó a los asistentes a volver a Bolivia, llevando consigo el mensaje de hospitalidad, esperanza y transformación que caracteriza a Santa Cruz, clausurando oficialmente el Foro Regional de las Américas en medio de aplausos y un ambiente de hermandad entre naciones.

Mira la programación en Red Uno Play