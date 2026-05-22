'Chacoca' brilla en el Foro Regional de las Américas impulsando la identidad nacional a través de la producción

El Foro Regional Las Américas se ha convertido en el escenario perfecto para visibilizar proyectos como 'Chacoca', una iniciativa que nace con el firme propósito de integrar al país. Esta marca representa la fusión cultural de los chapacos, collas y cambas a través de alimentos innovadores y representativos de cada región.

Sabores con identidad boliviana

José Alberto Jordán, microempresario detrás de esta propuesta, explica que utilizan insumos locales, por ejemplo, deshidratando la banana beniana y creando derivados ‘ejecutivos’ de la hoja de coca.

"El nombre de Chacoca es la fusión de chapaco, collas y cambas; ahora que estamos en este problema de integración, son productos representativos de las tres culturas bolivianas", destaca el empresario.

El emprendimiento, que actualmente elabora su oferta entre Warnes y Santa Cruz, aprovecha las propiedades energéticas naturales de sus ingredientes para ofrecer alternativas saludables al consumidor. "La coca es un catalizador del oxígeno para el cuerpo humano, hace que nuestro cuerpo absorba el oxígeno, entonces, si nos llega oxígeno al cerebro, el cerebro va a trabajar bien", afirma Jordán.

Alianzas para el crecimiento y el mercado internacional

A pesar de producir todavía en pequeña escala, el Foro Regional y el respaldo de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) abren nuevas oportunidades para el sector. En este sentido, indicó que los pequeños productores ven en la asociatividad como la clave definitiva para superar las complejas barreras y el papeleo que exige el comercio exterior.

"Hay mucha expectativa, nos están dando asesoramiento bastante interesante, se nos están abriendo las puertas. Por ahora estamos viendo la exigencia de los otros países, el papeleo. El alimento tiene una cantidad mayor de requisitos para la exportación, pero lo interesante es que hay harta predisposición para ayudarnos", asegura el emprendedor.

Mientras consolidan su ingreso a los supermercados locales, Chacoca comercializa productos como cápsulas, cuñapés con harina de coca y bananas con chocolate a través de su punto de distribución, el Arca del Jordán, en la capital cruceña.

Filosofía e innovación local

Para Jordán, su rol va más allá de la manufactura alimentaria, definiéndose a sí mismo como un "filósofo warneño" que busca exportar la riqueza de la identidad del Estado Plurinacional. El creador enfatiza que espacios como este encuentro empresarial son vitales para demostrar que la creatividad local no tiene límites cuando se recibe la orientación institucional correcta.

"Estas son las vitrinas, estos son los ambientes para hacer conocer que la imaginación es tan grande que uno puede volar, y que soñar no cuesta, se puede hacer muchas cosas", concluye el empresario. Con esta visión, el proyecto continúa su participación en el foro regional, consolidándose como una de las pequeñas y medianas empresas del futuro.

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