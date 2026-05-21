Cámara de Industrias advierte riesgo para miles de empleos en Bolivia por bloqueos

Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), denunció que los bloqueos, la falta de combustible, las dificultades logísticas, el incremento de costos y la incertidumbre social están asfixiando al aparato productivo nacional, y advirtió que cada día de paralización representa pérdidas millonarias para el país.

Morales explicó que cada jornada de bloqueos se traduce en productos que no pueden ser distribuidos, exportaciones detenidas y contratos incumplidos. Sin embargo, alertó de que lo más preocupante es el riesgo que enfrenta el empleo en Bolivia.

“Muchas fábricas han reducido sus operaciones, otras están al borde de detener su producción y miles de trabajadores viven hoy en la incertidumbre. Defender la industria nacional es defender el empleo de miles de familias bolivianas”, advirtió Morales.

Desde la CNI pidieron dejar de normalizar los bloqueos mientras la economía se debilita y las industrias luchan por sobrevivir. En ese sentido, exigieron al Gobierno garantizar la libre circulación y asumir medidas que permitan restablecer las condiciones mínimas para producir y continuar trabajando.

“Las industrias no pueden sobrevivir sin combustible, no podemos operar con las carreteras cerradas y no podemos sostener empleos en medio de la incertidumbre. Cuando la industria se paraliza, se pone en riesgo el abastecimiento de medicamentos y productos esenciales para millones de bolivianos”, agregó.

En medio del escenario de incertidumbre, los industriales hicieron un llamado al diálogo con el objetivo de recuperar la estabilidad y proteger al aparato productivo nacional.

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