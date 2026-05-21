Sector de la construcción rechaza bloqueos y exige garantizar libre tránsito

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) expresó su rechazo a los bloqueos de carreteras que, según la institución, mantienen paralizado al país desde hace tres semanas y profundizan la crisis económica y social.

Mediante un pronunciamiento institucional, la entidad señaló que las medidas de presión están “estrangulando la economía” y afectando a miles de ciudadanos, además de generar incertidumbre, confrontación y violencia.

Cadecocruz advirtió que los bloqueos vulneran derechos fundamentales de la población, como el acceso a la salud y a la alimentación, y ocasionan desempleo, pérdidas millonarias y daños irreversibles en distintos sectores de la economía.

“La democracia se ejerce respetando el Estado de derecho, planteando demandas en mesas de diálogo amplias y sinceras”, señala parte del comunicado.

El pronunciamiento oficial de Cadecruz

La institución también pidió al Gobierno nacional asumir medidas urgentes, en el marco de la Constitución Política del Estado, para garantizar el libre tránsito y el derecho al trabajo de los bolivianos.

Asimismo, ratificó su respaldo a la democracia y a las determinaciones asumidas por la institucionalidad cruceña aglutinada en el Comité Pro Santa Cruz.

En la parte final del pronunciamiento, Cadecocruz afirmó que “bloquear las carreteras es bloquear el futuro de todos los bolivianos” y remarcó que “la construcción del país que queremos no se puede detener”.

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