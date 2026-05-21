COB inicia marcha desde El Alto hacia el centro paceño

La Central Obrera Boliviana (COB) inició este jueves una marcha desde la avenida Naciones Unidas, en la ciudad de El Alto, con rumbo al centro paceño, en medio de la crisis política y social que atraviesa el país.

La movilización comenzó tras una concentración realizada desde las 08:00 en inmediaciones de la Ceja alteña, a la altura de la Multifuncional, de acuerdo con la convocatoria emitida previamente por la organización matriz de los trabajadores.

En su pronunciamiento, la COB había declarado la participación “obligatoria, puntual e impostergable” para organizaciones afiliadas y no afiliadas, bajo la consigna de una jornada de “unidad y lucha”.

Piden la renuncia de Rodrigo Paz

Los movilizados avanzan hacia el centro de la ciudad de La Paz exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz y expresando su respaldo a distintas demandas sociales en medio del conflicto que mantiene bloqueos y protestas en varias regiones del país.

“Convocamos a todos los compañeros y compañeras a fortalecer esta jornada de movilización en defensa de nuestro pueblo y las demandas de todos los bolivianos”, señala parte de la convocatoria difundida por la COB.

La marcha se desarrolla en un contexto marcado por el desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en La Paz y El Alto, además de múltiples movilizaciones sociales que afectan la transitabilidad en distintos puntos del departamento.

La Policía había advertido desde primeras horas de esta jornada sobre posibles cortes de vías y congestión vehicular debido a las movilizaciones convocadas tanto en El Alto como en el centro paceño.