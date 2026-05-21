TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Cochabamba alista el primer Día del Peatón del año este 31 de mayo con concursos y actividades familiares

La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y contará con una serie de propuestas culturales, deportivas y recreativas para toda la población.

Cristina Cotari

21/05/2026 10:17

Agregar Reduno en
Cochabamba alista el primer Día del Peatón del año. Foto archivo: GAMC
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Alcaldía de Cochabamba confirmó  que el próximo 31 de mayo se llevará adelante el primer “Día del Peatón y el Ciclista” del año, una jornada dedicada al cuidado del medio ambiente, la recreación familiar y la promoción de espacios libres de vehículos.

La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, informó que para esta actividad se preparan diferentes propuestas recreativas, culturales y deportivas destinadas a toda la población.

Entre las principales actividades se encuentra una caravana ciclística que partirá desde las inmediaciones del parque Ollantay, en el Distrito 10, y concluirá en el frontis de la Fexco.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, explicó que la jornada se desarrollará desde las 09:00 hasta las 18:00 horas y contará con concursos y actividades que serán difundidos a través de la página oficial de la Alcaldía de Cochabamba.

La autoridad señaló que la fecha fue consensuada con otros municipios de la región metropolitana y que el cambio al último domingo de mayo será permanente para facilitar la planificación de la ciudadanía.

Además, indicó que el evento tendrá cuatro componentes centrales: espacios de salud y bienestar, plataformas culturales y artísticas, escenarios económicos para emprendedores y comercio responsable, y actividades familiares seguras e inclusivas.

La Alcaldía prevé una amplia participación de familias cochabambinas en esta primera versión del Día del Peatón de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD