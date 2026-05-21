Cochabamba alista el primer Día del Peatón del año este 31 de mayo con concursos y actividades familiares

La Alcaldía de Cochabamba confirmó que el próximo 31 de mayo se llevará adelante el primer “Día del Peatón y el Ciclista” del año, una jornada dedicada al cuidado del medio ambiente, la recreación familiar y la promoción de espacios libres de vehículos.

La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, informó que para esta actividad se preparan diferentes propuestas recreativas, culturales y deportivas destinadas a toda la población.

Entre las principales actividades se encuentra una caravana ciclística que partirá desde las inmediaciones del parque Ollantay, en el Distrito 10, y concluirá en el frontis de la Fexco.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, explicó que la jornada se desarrollará desde las 09:00 hasta las 18:00 horas y contará con concursos y actividades que serán difundidos a través de la página oficial de la Alcaldía de Cochabamba.

La autoridad señaló que la fecha fue consensuada con otros municipios de la región metropolitana y que el cambio al último domingo de mayo será permanente para facilitar la planificación de la ciudadanía.

Además, indicó que el evento tendrá cuatro componentes centrales: espacios de salud y bienestar, plataformas culturales y artísticas, escenarios económicos para emprendedores y comercio responsable, y actividades familiares seguras e inclusivas.

La Alcaldía prevé una amplia participación de familias cochabambinas en esta primera versión del Día del Peatón de 2026.

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