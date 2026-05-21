Flores se acumulan en Cochabamba y 8 mil familias reportan pérdidas por los bloqueos

Miles de familias floricultoras de Cochabamba se declararon en estado de emergencia debido a los bloqueos de carreteras que impiden el traslado de su producción hacia los principales mercados del país, generando pérdidas económicas y una sobreoferta de flores en el departamento.

Los productores aseguran que no pueden enviar sus flores a ciudades como La Paz y Santa Cruz, por lo que gran parte de la producción permanece almacenada o sin compradores. Cochabamba es considerada la principal región productora de flores del país y abastece a ocho departamentos de Bolivia.

“Todo el norte prácticamente se dedica a la producción de flores, hortalizas y verduras”, señalaron varios productores, quienes indicaron que al menos 8 mil familias de cinco municipios cochabambinos dependen directamente de esta actividad.

Floricultores de Cochabamba al borde de la quiebra por bloqueos. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

El sector estima que existen alrededor de 200 hectáreas de plantaciones de flores afectadas por los conflictos y el cierre de rutas. Los floricultores afirman que trabajaron durante cuatro meses para abastecer la demanda por el Día de la Madre, una de las fechas más importantes para el rubro.

La familia Cervantes relató que invirtió cerca de 20 mil dólares en semillas y producción para esta temporada; sin embargo, ahora gran parte de sus flores corre el riesgo de perderse por la imposibilidad de transportarlas.

“De aquí de Cochabamba repartimos flores a ocho departamentos del país, pero ahora no podemos llegar a La Paz ni a Santa Cruz y el mercado local no es lo suficientemente grande”, lamentó un de los integrantes.

Puntos de bloqueo

La situación se agrava en medio de los conflictos sociales y los bloqueos instalados en distintas carreteras del país. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este jueves al menos 45 puntos de bloqueo en varios departamentos, entre ellos La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.

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