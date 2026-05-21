Joven resulta herido tras ataque durante un robo en el Plan 3000

Un hecho de inseguridad se registró en la zona del Plan 3000, donde un joven resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante un asalto ocurrido la noche del miércoles. El caso ya es investigado por la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba trabajando junto a su padre, realizando reparaciones a un motorizado, cuando ambos fueron sorprendidos por antisociales que intentaron arrebatarles sus pertenencias.

En medio del hecho, el joven habría intentado resistirse y enfrentar a los delincuentes. Fue entonces cuando uno de los agresores sacó un arma blanca y lo atacó, provocándole una herida a la altura del abdomen.

Tras el hecho, el joven fue trasladado de emergencia a una clínica cercana del Plan 3000, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el centro médico llegó personal policial para iniciar las investigaciones y recabar información sobre lo ocurrido. Familiares de la víctima también brindaron declaraciones mientras el herido era atendido.

Se aguarda un informe oficial sobre los avances investigativos y las acciones para identificar y dar con el paradero de los responsables.

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