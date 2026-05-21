Surgen más videos de una banda que circula billetes falsos de Bs 200

La alarma social crece entre los comerciantes del centro de la ciudad. Tras revelarse las primeras imágenes de dos mujeres intentando estafar en comercios locales, nuevos videos de seguridad confirman que se trata de una red delincuencial organizada que está inundando los negocios con billetes falsos de 200 bolivianos.

El último incidente registrado ocurrió el pasado viernes en un negocio ubicado en las inmediaciones de la calle La Paz, donde las cámaras captaron en detalle la audacia con la que operan estos sujetos.

El "Modus Operandi": Ataque en combo al mismo negocio

Según las imágenes de vigilancia y las denuncias de las víctimas, la banda delictiva no actúa al azar, sino que coordina sus ingresos con minutos de diferencia para asegurar el engaño:

Primer intento (La mujer): Una de las mujeres plenamente identificadas ingresa al establecimiento de manera tranquila, pregunta por un producto y, al momento de pagar, entrega un billete falso de Bs 200. En este caso, las encargadas utilizaron una máquina detectoras de billetes y le advirtieron que el dinero era falso, frustrando el delito.

Segundo intento (El cómplice): Lejos de retirarse de la zona, solo minutos más tarde, un hombre ingresa al mismo negocio. Simulando ser un cliente común, pide otros productos y vuelve a pagar con otro billete falso de Bs 200. En esta segunda oportunidad, la vendedora no se percató a tiempo, aceptó el corte y cayó en el engaño, entregándole mercadería y cambio real.

Los sospechosos ya se encuentran plenamente identificados por las cámaras de seguridad debido a que operan a rostro descubierto en pleno centro cochabambino.

Este caso es la segunda denuncia en menos de 48 horas que involucra las mismas características y denominaciones (Bs 200), lo que demuestra que existe una fuerte circulación de estos cortes falsificados en los mercados de la ciudad.

Ante esta situación, se insta a los propietarios de tiendas, quioscos y negocios ambulantes a extremar los cuidados. Los expertos y afectados recuerdan que adquirir máquinas detectores de billetes falsos —los cuales son bastante económicos y se encuentran fácilmente en los mercados locales— es una inversión mínima que evita grandes pérdidas de capital.

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