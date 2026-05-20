Despliegan operativo policial para capturar a los asesinos del joven delivery

La Policía Boliviana ha puesto en marcha un operativo de en la zona norte de Santa Cruz para dar con los autores del crimen de un joven repartidor de 22 años. El personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Felcc se encuentra totalmente movilizado para capturar a los delincuentes que acribillaron a la víctima en el barrio Primavera.

Los antisociales interceptaron al trabajador durante la madrugada con el único objetivo de arrebatarle su herramienta de trabajo mediante el uso de armas de fuego. El vehículo motorizado fue recuperado pasado el mediodía de este miércoles a tan solo 10 kilómetros de la urbe montereña, escondido entre matorrales y cerca de las vías del tren.

Análisis de cámaras de seguridad

La motocicleta ya se encuentra resguardada en dependencias policiales para realizar los peritajes científicos correspondientes que ayuden a colectar huellas dactilares. Actualmente, los investigadores centran sus esfuerzos en el análisis exhaustivo de las cámaras de vigilancia de la zona para lograr la plena identificación de los prófugos.

La Fiscalía y la institución del orden han abierto formalmente una investigación penal bajo la tipificación del delito de asesinato debido a la extrema violencia empleada. Diversos planes de búsqueda se han activado de manera simultánea en puntos estratégicos del municipio para evitar la fuga de los sospechosos.

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