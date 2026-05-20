Bloqueos dejan vacías las granjas avícolas en Cochabamba

Los bloqueos camineros que cumplen 20 días provocan un panorama desolador en las granjas de Cochabamba. Denuncian que el cerco impide el ingreso de pollitos bebé, granos y alimento balanceado.
20/05/2026 17:00
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En medio de los bloqueos que afectan al país desde hace 20 días, productores avícolas de Cochabamba alertan sobre una posible escasez de pollo para las próximas semanas debido a la paralización en el abastecimiento de insumos y el traslado de aves.
En un recorrido realizado este martes por una granja avícola en Cochabamba, se evidenció un panorama desolador: galpones vacíos, sin pollitos ni aves de engorde, en contraste con el movimiento habitual que caracteriza a estos centros de producción.
Deinar Álvarez, representante de la Federación Nacional de Avicultores de Bolivia (FENAV-B) explicó que los bloqueos están impidiendo el ingreso de pollitos bebé para recargar las granjas, además del traslado de alimento balanceado y viruta, material esencial utilizado en la crianza de aves.
“Estamos en un estado de desesperación, pedimos al Gobierno que ponga sus buenos oficios y libere los caminos. Las pérdidas son millonarias e irreversibles para los pequeños y medianos avicultores”, indicó Álvarez.
Añadió que si los bloqueos continúan y no se logra reactivar el abastecimiento de las granjas, Cochabamba podría enfrentar un desabastecimiento de carne de pollo durante el próximo mes.
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