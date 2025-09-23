Sector avícola en emergencia por falta de maíz y diésel; advierten aumento de costo

El presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Enzo Landívar, alertó sobre la crítica situación que atraviesa el sector avícola en el país debido a la escasez de maíz, diésel y otros insumos clave para la producción de carne de pollo.

En entrevista con El Mañanero, Landívar explicó que el desabastecimiento, sumado a una distribución irregular de maíz por parte de la empresa estatal EMAPA, afecta gravemente a los pequeños productores, especialmente en departamentos como Cochabamba.

“El maíz no está llegando y el diésel tampoco. Así no podemos producir”, advirtió Landívar.

El dirigente explicó que la producción nacional de maíz se ha reducido drásticamente en los últimos años, pasando de más de 900 mil toneladas en 2015 a menos de 300 mil actualmente. Mientras tanto, el consumo del sector avícola ronda los 1.2 millones de toneladas anuales, entre maíz y sorgo.

“Tenemos un déficit estructural. Ya no somos autosuficientes en maíz”, afirmó.

Además, indicó que la falta de transporte por escasez de diésel impide el traslado de pollos y pollitos desde Santa Cruz —que produce el 62% del total nacional— hacia otros departamentos, lo que ha generado una sobreoferta local y la consiguiente caída del precio en Santa Cruz, mientras que en otras regiones podría haber escasez e incremento del costo al consumidor.

“En Santa Cruz el precio ha bajado por exceso de oferta. Pero en otras regiones el pollo escasea”, detalló el presidente de ADA.

Landívar advirtió que, de continuar esta situación, el abastecimiento de carne de pollo en el país podría verse seriamente comprometido, y no descartó la posibilidad de asumir medidas de presión si no hay una respuesta concreta del Gobierno.

