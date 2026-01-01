El Comandante Departamental de la Policía, Cnel. David Gómez confirmó la aprehensión de la mujer que abandonó a su bebé en inmediaciones del Estadio, en la calle Ana Bárbara de la capital cruceña. La madre enfrenta una imputación formal por el delito de abandono de menor tras ser plenamente identificada por las autoridades.

De acuerdo con la evaluación psicológica de la Defensoría de la Niñez, la mujer habría actuado bajo los efectos de un severo trauma postparto. Esta condición médica fue el factor determinante que la llevó a realizar el abandono vía pública.

Actualmente, la sindicada permanece bajo custodia policial a la espera de su audiencia cautelar. Las autoridades competentes definirán su situación jurídica considerando los informes clínicos presentados por los peritos infantiles.

