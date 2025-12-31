Estaba prófuga desde 2018: extraditan a boliviana acusada de trata y explotación en Argentina

La Policía Federal Argentina (PFA) concretó la extradición de una ciudadana boliviana acusada de trata de personas, tras años de investigación y búsqueda internacional. La mujer fue entregada a la Justicia argentina en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de permanecer prófuga durante varios años.

Según informaron fuentes oficiales a TN, la acusada está señalada por haber trasladado a su hermana desde Bolivia hacia Argentina entre 2012 y 2013, con fines de explotación laboral. Una vez en el país, la víctima fue obligada a trabajar y vivir en condiciones de extrema precariedad, primero en un local comercial de Neuquén y luego en otro de Santa Fe, donde sufrió abusos laborales, escasa alimentación y agresiones sexuales.

En 2015, la mujer había sido detenida y cumplía prisión domiciliaria en Neuquén, pero en 2018 se fugó hacia Bolivia luego de que la Justicia revocara su beneficio, lo que motivó el inicio de una intensa investigación por parte de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA.

En 2024, Interpol-Bolivia informó que la sospechosa había sido demorada en la ciudad de Oruro al intentar renovar su cédula de identidad. A partir de ese momento, se iniciaron los trámites diplomáticos para su extradición. Finalmente, el 30 de diciembre, una comisión policial argentina trasladó a la mujer hasta Ezeiza y la entregó a las autoridades judiciales.

El caso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, secretaría de Ejecución Penal, bajo la fiscalización del fiscal Gonzalo Fernández. La mujer quedó a disposición de la Justicia argentina para responder por los cargos de trata de personas y explotación laboral.

