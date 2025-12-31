Vacaciones terminaron en tragedia: Padre de familia muere atragantado en concurso de sandía

Un ambiente de vacaciones y alegría se transformó en horror en el Sao Pedro Thermas Resort, cuando Carlos Cerasomma, un técnico de sistemas y padre de cuatro hijos, perdió la vida durante una competencia gastronómica denominada “Boca de Melancia” (Boca de Sandía).

Un premio menor para un riesgo mortal

El concurso consistía en comer la mayor cantidad de sandía en el menor tiempo posible, con la dificultad añadida de tener las manos atadas a la espalda. Según testigos, el premio para los participantes era una simple porción de papas fritas, informan los portales Bio Bio y Metro.

De acuerdo con el relato de su esposa, Kimberly Santos, el personal del hotel alentaba activamente a Carlos a terminar el último trozo de fruta cuando este quedó inconsciente repentinamente.

Carlos participó en el concurso de comida para ganar su premio de una porción de papas fritas, dijeron los huéspedes del resort (Foto: Newsflash)

Denuncias de negligencia y falta de auxilio

La tragedia desató una fuerte polémica debido a la presunta falta de preparación del establecimiento para emergencias:

Primeros auxilios ciudadanos: Ante la aparente parálisis del personal del hotel, fue una huésped (presuntamente médico) quien inició las maniobras de RCP.

Demora en emergencias: Testigos y familiares denuncian que los bomberos tardaron 25 minutos en llegar al lugar.

Falta de equipo médico: La viuda asegura que la enfermera del hotel no realizó ningún procedimiento efectivo y que el salvavidas no reaccionó con la rapidez necesaria.

El hospital confirmó posteriormente que la causa del deceso fue asfixia física por obstrucción de las vías respiratorias.

Kimberly Santos, esposa de Carlos Cerasomma, afirma que el resort no hizo lo suficiente para salvar a su esposo y los culpa por la muerte de Carlos (Foto: Newsflash)

Acciones legales en curso

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo registró el caso como "muerte sospechosa". Mientras tanto, Kimberly Santos anunció que iniciará acciones legales contra el resort, alegando que el mobiliario no era adecuado para la estatura de su esposo y que la falta de personal médico especializado fue determinante.

Por su parte, el Sao Pedro Thermas Resort emitió un comunicado lamentando el fallecimiento, pero negando las acusaciones de negligencia, afirmando que el huésped fue trasladado con vida al centro médico y que están brindando apoyo a la familia.

Expertos en emergencias recuerdan que los concursos de "comida rápida" representan un alto riesgo de atragantamiento y recomiendan siempre contar con personal capacitado en la Maniobra de Heimlich en eventos que involucren ingesta masiva de alimentos.

Mira la programación en Red Uno Play