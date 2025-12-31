Un hecho que generó indignación y dolor se registró en el municipio de Tiquipaya, zona Chiquicollo, donde un vehículo de uso oficial de la Alcaldía atropelló a varios perros que se encontraban en la vía pública. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran que el conductor observa a los canes y, aun así, continúa su marcha sin frenar ni detenerse.

Como resultado, al menos cuatro perros fueron atropellados. Dos de ellos quedaron agonizando y murieron en el lugar, mientras que los otros resultaron heridos.

El motorizado fue plenamente identificado y pertenece al parque automotor del Gobierno Municipal de Tiquipaya. Tras conocerse el caso, los propietarios de los animales y vecinos expresaron su consternación.

Uno de los canes fallecidos era Erlinda, una perrita que acompañó durante siete años a una familia del lugar y que tenía un vínculo especial con un niño con discapacidad.

“Erlinda estaba siempre con mi hijo, era su compañía diaria. Es un dolor muy grande”, señaló su propietaria con evidente resignación.

La dueña también advirtió sobre el peligro que representa la falta de control vehicular en la zona.

“Hoy fueron nuestras mascotas, mañana pueden ser nuestros niños”, expresó.

Erlinda dejó además a su compañero, Coco, otro can que, según la familia, “ya siente su ausencia”.

Los vecinos del sector denunciaron que el vehículo circulaba a alta velocidad y exigieron sanciones contra el conductor.

“Los perritos estaban en medio de la calle y el auto pasó como coche de carrera, sin parar, sin auxiliar a nadie. Es muy peligroso”, relató uno de los testigos.

Tras el hecho, Pofoma intervino y notificó formalmente a la Alcaldía de Tiquipaya. Desde el municipio informaron que coadyuvarán con la investigación y aseguraron que no habrá encubrimiento.

“Por instrucción del alcalde, se ha ordenado a la Unidad de Bienes verificar el vehículo y a Recursos Humanos identificar al funcionario que lo conducía para tomar las medidas correspondientes”, informaron desde la Alcaldía.

Las autoridades municipales aseguraron que se sancionará a los responsables de manera ejemplar y que se colaborará plenamente con las investigaciones en curso.

